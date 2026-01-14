SUSCRIBITE Diario papel
Mastantuono volvió a ser titular en el Real Madrid y metió un gol

Franco Mastantuono aprovechó su oportunidad y metió un gol ante Albacete por la Copa del Rey en su regreso a la titularidad en el Real Madrid.

Redacción

Por Redacción

Franco Mastantuono metió el 1-1 del Real Madrid. (Foto: AP)

Ya sin Xabi Alonso como entrenador y en el debut de Álvaro Arbeloa, Franco Mastantuono volvió a ser titular ante Albacete por la Copa del Rey y metió un gol.

El argentino convirtió el 1 a 1 en el cierre del primer tiempo en su segundo tanto con el Merengue. El primero fue en septiembre contra Levante por la Liga.

Después de que Albacete sorprenda con el 1 a 0 de Javier Villar, Mastantuono aprovechó un rebote del arquero lugo de un cabezazo de Dean Huijsen.

Por los octavos de final, Arbeloa decidió poner un mix entre titulares y suplentes. El Real salió con: Lunin; David Jiménez, Asencio, Huijsen, Fran García; Cestero, Güler, Valverde; Mastantuono, Vinicius y Gonzalo.


Temas

Copa del Rey

Franco Mastantuono

Real Madrid

