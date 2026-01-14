Mastantuono volvió a ser titular en el Real Madrid y metió un gol
Franco Mastantuono aprovechó su oportunidad y metió un gol ante Albacete por la Copa del Rey en su regreso a la titularidad en el Real Madrid.
Ya sin Xabi Alonso como entrenador y en el debut de Álvaro Arbeloa, Franco Mastantuono volvió a ser titular ante Albacete por la Copa del Rey y metió un gol.
El argentino convirtió el 1 a 1 en el cierre del primer tiempo en su segundo tanto con el Merengue. El primero fue en septiembre contra Levante por la Liga.
Después de que Albacete sorprenda con el 1 a 0 de Javier Villar, Mastantuono aprovechó un rebote del arquero lugo de un cabezazo de Dean Huijsen.
⚽️ ¡¡GOOOOOOL DEL MADRID!! ¡¡Lo empata Mastantuono!!— RFEF (@rfef) January 14, 2026
También desde un córner, remata Huijsen a bocajarro y el rechace del portero manchego lo manda, muy atento, el argentino a la red.
📺 @La1_tve
🆚 @AlbaceteBPSAD | 1-1 | @realmadrid | 42’#CopaDelReyMapfre | #LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/iqxUbvCOkR
Por los octavos de final, Arbeloa decidió poner un mix entre titulares y suplentes. El Real salió con: Lunin; David Jiménez, Asencio, Huijsen, Fran García; Cestero, Güler, Valverde; Mastantuono, Vinicius y Gonzalo.
