Mastantuono volvió a ser titular en el Real Madrid y metió un gol

Ya sin Xabi Alonso como entrenador y en el debut de Álvaro Arbeloa, Franco Mastantuono volvió a ser titular ante Albacete por la Copa del Rey y metió un gol.

El argentino convirtió el 1 a 1 en el cierre del primer tiempo en su segundo tanto con el Merengue. El primero fue en septiembre contra Levante por la Liga.

Después de que Albacete sorprenda con el 1 a 0 de Javier Villar, Mastantuono aprovechó un rebote del arquero lugo de un cabezazo de Dean Huijsen.

⚽️ ¡¡GOOOOOOL DEL MADRID!! ¡¡Lo empata Mastantuono!!



También desde un córner, remata Huijsen a bocajarro y el rechace del portero manchego lo manda, muy atento, el argentino a la red.



📺 @La1_tve



🆚 @AlbaceteBPSAD | 1-1 | @realmadrid | 42’#CopaDelReyMapfre | #LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/iqxUbvCOkR — RFEF (@rfef) January 14, 2026

Por los octavos de final, Arbeloa decidió poner un mix entre titulares y suplentes. El Real salió con: Lunin; David Jiménez, Asencio, Huijsen, Fran García; Cestero, Güler, Valverde; Mastantuono, Vinicius y Gonzalo.