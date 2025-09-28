Gustavo Quinteros estalló contra el arbitraje en el clásico de Avellaneda: «Hubo un evidente penal»

Gustavo Quintero tuvo su debut como entrenador de Independiente en el clásico ante Racing que finalizó sin goles por la décima fecha del Torneo Clausura. Luego del encuentro, el entrenador analizó el partido y lanzó un duro planteo contra el arbitraje.

En el análisis, el ex Vélez planteó que «a partir de los 15 minutos nos adaptamos y creamos varias situaciones de gol, pero no se pudo. Creo que es un empate con sabor a poco, Independiente tuvo las mejores situaciones para ganar, todas muy claras. Me voy con esa angustia de no haber ganado los tres puntos».

Sobre el arbitraje de Nicolás Ramírez, lanzó: «Hubo un evidente penal, un agarrón, a mi entender. Si el VAR no llamó, no habrá sido falta… El árbitro no influyó en el partido, se habrán equivocado los de VAR si fue como yo la vi».

De esta manera, el Rojo lleva, por primera vez, nueve encuentros sin triunfos en el comienzo del torneo y Quinteros remarcó que «estos jugadores tienen características ideales para jugar al fútbol. Tengo fe y confianza. Van a volver a jugar bien y ojalá sea pronto»

Gustavo Costas le dejó un pedido a la dirigencia por el arbitraje en el clásico de Avellaneda

Por otra parte, Gustavo Costas analizó el empate en el Cilindro de Avellaneda y lanzó un palito contra el arbitraje con un mensaje claro para la dirigencia. «Del árbitro no voy a hablar, de eso que se encargue la dirigencia», expresó el entrenador.

Gustavo Costas se mostró disconforme con el arbitraje. Foto: FBaires.

Con respecto al desarrollo del partido, el DT de Racing señaló que «Empezamos bien, tuvimos muy buenos 25 minutos. Después nos quedamos sin piernas, aunque no es excusa. Erramos pases tontos y les dimos vida. Luego nos quedamos, nos costó muchísimo y muchas veces quedamos mal parados. No podemos tener tantas desatenciones».



Antes de finalizar, se enfocó en el cruce clave ante River por los cuartos de final de la Copa Argentina y destacó que «lo mejor que nos puede pasar es que todos quieran estar. Incluso algunos se enojan porque los tenemos que cuidar desde lo físico. Todos quieren estar para llevar a Racing a lo más alto».