Murió un chico de 10 años en un partido de la Liga Confluencia en Cipolletti

La Liga Confluencia está de luto por la muerte de un jugador de 10 años de Pillmatún.

La trágica muerte de un chico de 10 años generó conmoción en Cipolletti y en la Liga Confluencia. El joven que falleció jugaba en la Academia Pillmatún que enfrentó a Experimental de Cinco Saltos.

El hecho ocurrió en el predio de la Isla Jordán donde Pillmatún oficia de local. Fue luego del partido de la pre-décima, cuando ya había arranco el cruce de Reserva.

El accidente se dio en una de las canchas auxiliares de fútbol 11. El chico sufrió un golpe en la cabeza producto de la caída de un arco.

De acuerdo a lo que informó el público presente, el joven se colgó del travesaño y el arco se le cayó encima. Los enfermeros de los clubes intentaron reanimarlo sin éxito antes de la llegada de la ambulancia.

Ante la trágica noticia, la Liga Confluencia suspendió rápidamente toda su actividad de la fecha del domingo.

La Fiscalía se reunirá con los padres del chico y las autoridades del club y de la liga para conocer los detalles del hecho.

*Noticia en desarrollo