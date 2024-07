Ibai sorprendió al revelar cómo es su relación con Lionel Messi: «Me da miedo»

Ibai Llanos, uno de los streamers más importantes del mundo, habló de su relación con Lionel Messi. El español que llegó a compartir una cena en la casa del capitán de la Selección Argentina, confesó la comunicación que mantiene con el astro argentino y sorprendió con su postura.

Antes de su partida de Barcelona, el streamer español compartió una cena en la casa del jugador de Inter Miami y hasta tuvo la chance de entrevistarlo mano a mano en su presentación en PSG. Sin embargo, aseguró que aún mantiene cierta distancia con el argentino y explicó los motivos.

“Intento no molestarlo nada. Nunca le mando un mensaje, aunque me siga en Instagram. Me da miedo. Tuvimos la suerte de estar en la cena con él gracias a Coscu y al Kun Agüero, pero me da vergüenza decirle algo”, explicó Ibai durante una entrevista.

Messi enojado con Ibai por lo dicho en Paren La Mano y claramente disgustado con Alfre por todavía sentir su mano omnipresente pic.twitter.com/pE1GbdQung — Fa©u (@FacuuCabrera) July 23, 2024

Aunque recordó un cruce que tuvo con el 10 en el Mundial de Qatar: “Le mandé un mensaje cuando dijo el ´andá pa allá´. Le dije ´no te enfades, Leo´ y me respondió que a veces tenía que ponerse serio”.

El emotivo posteo de Lionel Messi tras ganar la Copa América 2024: «Una más…»

Lionel Messi continúa escribiendo la historia grande de la Selección Argentina tras consagrarse campeón de la Copa América 2024. La Albiceleste derrotó por la mínima a Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami y levantó su segundo título continental al hilo.

Horas después de la consagración, Messi realizó un emotivo posteo en redes sociales que rápidamente captó la atención de todos los fanáticos.

El crack rosarino, no dialogó con los medios y prefirió utilizar su cuenta de Instagram para manifestarse. «Una más…«, fue la frase que eligió Messi para acompañar su foto con los dos trofeos de Copa América que conquistó en los últimos años.