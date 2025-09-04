Independiente goleó a Centenario y es líder junto a Maronese en el Oficial de Lifune

Independiente de Neuquén pisó fuerte en el Gigante del Barrio Sarmiento y goleó 4 a 0 a Centenario. El Rojo volvió a lo más alto de la tabla en compañía de Maronese, ambos con 13 puntos.

Después de irse 0 a 0 al descanso, el equipo de Gustavo Coronel tuvo un complemento letal y lo ganó con goles de Hernán Azaguate, Guillermo Carrasco y dos de su hermano Gustavo Carrasco.

Independiente quedó en la cima junto a Maronese que el martes perdió con Alianza en Cutral Co. El Gallo, que venía de vencer al Rojo, es escolta con 12. Los dirigidos por el Pulpo Lencina le quitaron el invicto a los dos punteros y se prendieron en la pelea.

El domingo, en el horario central de las 16, se disputará la séptima fecha con los cruces: Independiente – San Lorenzo, Maronese – Centenario, Pacífico – Alianza, Patagonia – San Patricio, Petrolero – Deportivo Rincón y Don Bosco – Unión Vecinal.

En la B, Río Grande goleó 4 a 0 a Eucalipto y es el líder con puntaje ideal y dos partidos menos. Ganó sus 6 encuentros con 13 goles a favor y solo uno en contra.

La fecha del domingo, también a las 16, será: Unión de Zapala – Los Canales, Atlético Neuquén – Confluencia, Villa Iris – Rivadavia, Bicicross – Eucalipto, El Porvenir – Esperanza y Río Grande – Añelo.