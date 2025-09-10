El problema judicial que sufrió Independiente luego de habilita su estadio

Independiente logró solucionar un problema para el fin de semana pero continúa con inconvenientes judiciales. Este miércoles, se confirmó que se levantó la clausura del estadio del Rojo. El sábado ante Banfield jugará en su cancha y con público.

El fiscal Mariano Zitto le requirió al juez José Luis Arabito dejar sin efecto la medida cautelar ante el nuevo protocolo de seguridad presentado. Y hubo aceptación.

Sin embargo, no todo es color de rosas para el conjunto de Avellaneda, ya que volvió a sufrir un revés en un ámbito conocido, el económico.

El fallo judicial que volvió a complicar a Independiente

En este caso, la Justicia falló en su contra y lo obligó a pagarle a San Telmo 550 mil dólares en concepto de derechos de formación de Alan Franco en la transferencia de Alan Franco a Atlanta United de 2021.

Este conflicto surgió en aquel año, cuando el elenco de Avellaneda le vendió el 50% del pase del actual defensor de San Pablo al Atlanta United por 2.8 millones de dólares. Ante esta situación, el Candombero acudió a Tribunales para reclamar el 20 por ciento, lo que consideraba que le correspondía.

Finalmente, con un interés adicional del 7 por ciento, se acordó el monto de la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial.