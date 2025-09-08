El durísimo comunicado del plantel de Independiente tras el fallo de Conmebol: «Es peligroso para el fútbol»

El plantel de Independiente rompió el silencio y habló tras el escándalo ante Universidad de Chile, por el que el Rojo fue descalificado de la Copa Sudamericana 2025. Con los referentes a la cabeza, el conjunto de Avellaneda emitió un fuerte comunicado donde le piden al fútbol argentino que se solidaricen por el temor a lo que pueda generar este antecedente.

Todos los jugadores de Independiente se reunieron en el vestuario del predio de Villa Domínico, con referentes como Rodrigo Rey, Iván Marcone y Federico Mancuello como los encargados de dar a conocer su postura.

«Estamos hoy, reunidos como equipo, atravesando, al igual que nuestro hinchas el mismo sentimiento de dolor e injusticia. En medio de la tristeza e impotencia no es fácil expresarnos. Así como tampoco es fácil poner en palabras todo lo que nos tocó vivir en el transcurso de estos días y lo que sentimos con la resolución final», comenzó Rey.

«Injusticia es el sentimiento que nos invade», inició Marcone antes de profundizar sobre los incidente que se registraron en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini: «Porque no tuvimos la posibilidad de disputar la clasificación dentro de un campo de juego. Sino que nos toca ver y sentir como un grupo de hinchas visitantes, que vinieron a nuestro estadio con la clara intención de agredir a nuestra gente, hoy seguramente estén festejando que sus actos de violencia le dan como resultado la clasificación a su equipo».

«Sin duda esto es peligroso para el fútbol, un deporte que fomenta la competencia sana, limpia y trata de ser un espectáculo familiar. Nosotros mismos dentro de la cancha y durante largo rato insistimos a las autoridades del partido para que lo suspendieran y tomaran acción porque todo se estaba descontrolando. Pero no obtuvimos respuesta ni hubo accionar hacia ese pedido. Solo se extendió todo en el tiempo, lo que terminó acrecentando más el grado de violencia, desesperación e inseguridad en las tribunas», señaló el ex-Boca.

El comunicado de plantel de Independiente contra la Conmebol:

«Nos da impotencia saber que desde nuestro lugar de jugadores hicimos, insistimos, y en el mismo campo de juego, buscamos la forma de que esto se controlara a tiempo. No sucedió así y hoy el único eliminado es Independiente por haber sido el equipo organizador del partido. Creemos que había un camino posible para impartir justicia: mismo castigo, incluyendo la descalificación para ambos o disputando dentro del campo de juego los 45 minutos restantes. Como deportistas, entendemos que era la manera más justa y sana de darle una resolución a esta situación que nos superó a todos», planteó Mancuello.

Y expresó su preocupación por lo que pueda generar este antecedente: «Beneficiar solo a una de las partes deja un mensaje peligroso debido a la magnitud de la violencia en los hechos. Es por eso que queremos pedir a los clubes argentinos y sus jugadores el apoyo que algún día podrán necesitar, porque este precedente, y ojalá nos equivoquemos, nos guía hacia un lugar oscuro de cara al futuro de una competición limpia. Los que creen que hubo un solo ganador están totalmente equivocados: acá perdió el fútbol«.

El arquero del Rojo fue el encargado de finalizar el comunicado y lanzó un mensaje para los hinchas de Independiente: «Para finalizar queremos hablarle a la familia de Independiente, esta resolución que beneficia a solo a una de las parte fue un golpe que no merecíamos pero no tenemos que dejar que eso nos divida y nos detenga. Al contrario, tenemos que reconstruirnos más fuertes, más unidos y más comprometidos que nunca».

«Cada uno de nosotros tiene un rol en esta reconstrucción. Desde el que alienta hasta el que organiza. Desde el más chico hasta el más grande. Este club es nuestra casa y la tenemos que cuidar entre todos. Y ahora, en este momento tan delicado, más que nunca tenemos que dejar las diferencias de lado y empujar para adelante. Enforcarnos en lo que viene y los objetivos que todavía tenemos por cumplir. Esto se logra con trabajo, con compromiso y con algo que nunca nos pude faltar: el apoyo incondicional de ustedes, nuestra gente. Porque la historia de grandeza de este club así lo marca. Cuando estamos unidos somos más fuertes. De parte de todo el plantel profesional de Independiente, agradecemos mucho este espacio para poder expresarnos«, concluyó el arquero.