Dos contraataques letales y un gol desde el vestuario: así fue el debut de Cipolletti

Cipolletti perdió 3 a 1 con Atenas en su debut en el Federal A. (Foto: Gentileza Luis Amaolo)

Cipolletti no tuvo un buen debut en el Federal A 2026 y perdió 3 a 1 con Atenas en Río Cuarto. El Albinegro pagó caro sus errores ante un rival que fue superior.

Cipo quedó mal parado en dos jugadas de pelota parada a favor. En el primero y el tercero, el local convirtió de contraataque y aprovechó el desorden del visitante.

Más allá de esas dos jugadas, el error más grave de la noche fue en el comienzo del complemento. Atenas metió el 2-0 antes de los 30 segundos después de una pérdida de Nicolás Trejo en la salida.

El Albinegro entró dormido a la segunda mitad y la reacción posterior no le alcanzó. El gol de Federico Acevedo lo puso en partido pero el 3-1 sentenció el encuentro.

El tanto que anotó el joven delantero fue la mejor noticia del partido en Río Cuarto. Entró para el complemento y aprovechó su oportunidad.

Lógicamente, Cipo es un equipo en construcción, con varios jugadores nuevos en el plantel. No lo favoreció el contexto, con un DT interino que se sabe que no va a continuar.

Alejandro Barbona agarró el equipo después de que se anunciara la salida del Chango Cravero por problemas de salud. El ayudante dirigió este partido pero el club contratará a un nuevo técnico a partir de la próxima semana.

Cipolletti debutará como local el domingo 29 de marzo contra San Martín de Mendoza que también jugó anoche e igualó 0 a 0 con Juventud Unida de San Luis como local.

El equipo de Cipolletti en el debut

Cipo formó con: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Víctor Manchafico, Yago Piro, Gonzalo Lucero; Fernando Pettineroli, Marcos Pérez, Brandon Obregón, Maximiliano López; Andrés Almirón y Sebastián Jeldres.

En el segundo tiempo, ingresaron desde el banco: Federico Acevedo, Andrés Domínguez, Nicolás Peralta, Juan Cruz Huichulef y Claudio Mosca.

Los que vistieron por primera vez la camiseta albinegra fueron: Manchafico, Obregón, Jeldres, Peralta, Huichulef y Mosca.