Inédito: la Selección Argentina, River y Boca juegan el mismo día y le dan paso a un súper miércoles

Se viene un súper miércoles de fútbol y en una situación inédita, la Selección Argentina, River y Boca jugarán en la misma jornada, por tres competencias diferentes. El equipo de Javier Mascherano debutará en los Juegos Olímpicos 2024 ante Marruecos, a partir de las 10, ante Marruecos; el Millonario visitará a Godoy Cruz de Menzoa, desde las 19:30, por la Liga Profesional; mientras que a partir de las 21:30 será el turno para Xeneize, que recibirá a Independiente del Valle, por el repechaje de la Copa Sudamericana.

Una Sub 23 con mucha presencia de Boca y River

La Selección Argentina Sub 23 pondrá primera en Francia y lo hará con mucha impronta de Boca y River. Javier Mascherano convocó al mediocampo titular del Xeneize (Cristian Medina, Equi Fernández y Kevin Zenón), mientras que Claudio Echeverri, del Millonario, aportará una cuota de talento en el equipo nacional. Claro que también hay mucho ex a la vista, porque la dupla titular de ataque en la Albiceleste será Julián Álvarez-Lucas Beltrán.

La múltiple convocatoria a jugadores de Boca -también está el arquero Leandro Brey- complicó el panorama del Xeneize para la crucial llave de la Copa Sudamericana, que definirá este miércoles, luego del 0-0 en Ecuador. Aunque los clubes no tenían la obligación de ceder jugadores porque no es una competencia FIFA, las entidades argentinas no pusieron trabas.

River, con obligaciones en Mendoza

River, con Martín Demichelis siempre en la mira, viene de empatar en casa ante Lanús y necesita sumar por tres ante Godoy Cruz si pretende meterse en la zona alta de la Liga Profesional. Por la fecha 7, el Millonario buscará dejar atrás dos jornadas sin victorias (antes del receso había caído ante Riestra).

El partido se disputará en el Estadio Malvinas Argentinas, el miércoles a las 19:30, con arbitraje del neuquino Darío Herrera. En River seguramente volverán a la titularidad Franco Armani y Miguel Borja, que tuvieron unos días de descanso después de la Copa América. El colombiano jugó 40 minutos ante el Granate y dejó en claro que es clave: anotó los dos goles para salvar el punto en el Monumental.

Boca, por 90 minutos vitales

Boca se jugará este miércoles sus ilusiones en un todo o nada ante Independiente del Valle de Ecuador, rival que recibirá en la Bombonera, por la vuelta de los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2024. El encuentro se disputará en el estadio Alberto J. Armando desde las 21.30, tendrá el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte y se verá en directo de las señales deportivas ESPN y DSports.

En la ida igualaron 0-0 en el estadio Banco Guayaquil de Quito. Un nuevo empate llevaría la definición a los penales. El ganador se medirá ante Cruzeiro de Brasil, que ya se aseguró su lugar entre los mejores 16 de la competencia continental. En el Xeneize podrían volver Edinson Cavani y Cristian Lema, quienes no estuvieron en el duelo de ida por lesión.