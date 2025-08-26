Inesperado: los tres clubes exóticos que se clasificaron a la próxima Champions League

La UEFA Champions League comenzó a definir a los 36 equipos clasificados para la próxima edición y se produjeron dos sorpresas en la ronda clasificatoria, a partir del triunfo por penales del Kairat Almaty de Kazajistán ante el histórico Celtic de Escocia y el empate sobre la hora del Pafos de Chipre, que sirvió para eliminar a otro campeón como el Estrella Roja de Serbia.

De esta manera, tanto el elenco kazajo como el chipriota jugarán el torneo europeo en su fase de liga por primera vez.

Para llegar a la clasificación, el Kairat Almaty había superado anteriormente otras tres instancias. En primera ronda eliminó al SK Olimpija de Ljubljana de Eslovenia, luego se impuso frente al KuPS Kuopio de Finlandia y en tercera fase derrotó al Slovan Bratislava de Eslovaquia en los penales.

De esta forma, el uruguayo Marcelo Saracchi, defensor de reciente paso por Boca y que vestirá la camiseta del Celtic escocés, no podrá disputar la Champions League y tendrá solamente por delante la Scottish Premiership y las copas nacionales.

Pafos FC, el club más joven que disputará la Champions League 2026

Mientras que el Pafos FC logró una peleada clasificación a la Champions de la próxima temporada luego de convertir el 1-1 a los 89 minutos. El empate favoreció a los chipriotas, que habían ganado el duelo de ida en Belgrado por 2 a 1.

Lo llamativo es que el conjunto de la isla del sur de Turquía tiene apenas 11 años de vida, lo cual marca un hito. En las fases anteriores, eliminaron al Maccabi Tel Aviv de Israel y al Dynamo Kiev de Ucrania.

Además, habrá otra sorpresa en el certamen ya que el el Bodo Glimt de Noruega también dirá presente por primera vez luego del triunfo en los playoff ante Sturm Graz de Austria con un global de 6-2.