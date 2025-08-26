Es argentino, juega en Europa y llegará a Brasil para reforzar al Santos de Neymar

El mercado de pases no da respiro en el fútbol sudamericano y ahora un jugador argentino que se desempeña en Europa sorprendió a todos al firmar con el Santos de Neymar. Luego de su paso por el Inter de Milán, llegará al Peixe.

Se trata del defensor Tomás Palacios, quien se formó en Talleres y tuvo un breve paso por Independiente Rivadavia. El argentino se sumará al elenco brasileño a préstamo por un año y con opción de compra.

En la última temporada, el zaguero de 22 años jugó en el Monza de la Serie A, pero llega con poco rodaje ya que solo disputó ocho partidos con el conjunto italiano. Ahora, buscará ser una una pieza clave para ayudar al equipo de Neymar a evitar el descenso.

Santos y un delicado presente en la liga de Brasil

El Peixe atraviesa semanas complejas y el plantel vivió un apriete de la barra, pero ahora buscará enderezar su rumbo con la llegada del defensor argentino que se suma a préstamo por un año. Además, tendrá una opción de compra apenas por encima de los 10 millones de euros.

En las próximas horas, el oriundo de General Pico viajará a Brasil para firmar y ponerse a disposición del entrenador Juan Pablo Vojvoda. En las últimas semanas, Palacios había estado cerca de emigrar a Suiza para vestir la camiseta del Basilea, pero finalmente no se concretó.

Cabe recordar que el Santos se ubica 15° en el torneo brasileño, dos puntos por encima de Vitória, que está en zona de descenso.