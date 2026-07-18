Inglaterra vence 4 a 3 a Francia en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026

En un partido cambiante en Miami, Inglaterra vence 4 a 3 a Francia y, por ahora, se queda con el tercer puesto del Mundial 2026.

Ambos se tomaron el encuentro con ligereza y, por muchos momentos, pareció un amistoso. En ese contexto descontracturado, Inglaterra fue más serio y, sin necesidad de aplicar tanta intensidad, mostró mucho más voluntad de querer ganarlo.

Los dos cambiaron bastante sus equipos respecto a las semifinales. Francia modificó toda la defensa y puso por primera vez como titular a Rayan Cherki.

Los británicos sentaron en el banco a Jude Bellingham y Harry Kane y jugaron Bukayo Saka y Marcus Rashford. Ninguno de los dos tuvo minutos contra Argentina en uno de los aspectos que más se le criticó al DT alemán, Thomas Tuchel.

Inglaterra se adelantó en el marcador en su primer avance a los 3 minutos con un gran derechazo de Declan Rice desde afuera del área.

¡¡GOLAZO DE INGLATERRA!! Rice recuperó, se fue al ataque y metió un tremendo zapatazo para poner el 1-0 vs. Francia a los 2' minutos de juego.



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A los 18’, Ezri Konsa ganó de cabeza en un córner y marcó el 2 a 0. Rashford, de gran actuación, metió un caño exquisito y casi hace el tercero de media distancia pero se lo tapó Maignan.

El del Barcelona fue clave para el tercero que le sirvió en bandeja a Saka después de varios rebotes. El extremo del Arsenal también marcó el cuarto antes del descanso con un buen zurdazo cruzado.

¡¡¡PALIZA MUNDIAL!!! ¡¡DOBLETE DE SAKA PARA ANOTAR EL 4-0 DE INGLATERRA A FRANCIA EN EL CIERRE DEL PRIMER TIEMPO!!



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Deschamps movió el banco en busca de la reacción e hizo cuatro cambios. Entraron Bradley Barcola, Lucas Digne, Dayot Upamecano y Ousmane Dembélé.

En el arranque del complemento, Francia salió con otra actitud y Mbappé descontó con una definición de zurda tras un buen pase de Olise.

TENÍA QUE APARECER ÉL… ¡¡KYLIAN MBAPPÉ DESCUENTA Y PELEA POR LA BOTA DE ORO!!



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Los galos fueron por más y achicaron la diferencia con un gol de Barcola luego de una precisa habilitación de Mbappé.

El crack del Real Madrid no aflojó y volvió a anotar para el 3-4 con un zurdazo después de una pared con Olise. Con este tanto, llegó a 10 en el Mundial y quedó con dos más que Messi en la tabla.

Formaciones

Francia: Mike Maignan; Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix, Theo Hernández; Warren Zaire-Emery, Adrien Rabiot; Michael Olise, Rayan Cherki, Desiré Doué y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Inglaterra: Dean Henderson; Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice; Morgan Rogers, Bukayo Saka, Eberechi Eze, Marcus Rashford e Ivan Toney. DT: Thomas Tuchel.