Insólito: Neymar apareció en el vestuario de Santos vestido de Batman

Santos todavía no recuperó a Neymar para el Brasileirao, pero el delantero no pasa desapercibido. El ex Barcelona sufrió una lesión muscular durante las instancias finales del Campeonato Paulista y desde ese momento está en recuperación. Este domingo dijo presente en el vestuario, aunque apareció ¡vestido de Batman!

En la previa del cruce entre el Peixe y Bahía, el astro brasileño se presentó en el vestuario para arengar a sus compañeros, pero no pudo ocultar su fanatismo por el superhéroe.

Neymar es un seguidor del superhéroe de DC Comics y posee varios objetos, hasta llegó a decorar su helicóptero en honor a él. Ahora aprovechó el momento para mostrar su cariño a Batman, cuando se presentó en el vestuario de Vila Belmiro con toda la indumentaria.

El brasileño acompañó a su compañeros en el vestuario.

Por otra parte, el entrenador del equipo, Pedro Caixinha, elogió su presencia junto al equipo y adelantó que está próximo a recuperarse. «Él es nuestro capitán. Se aseguró de estar con nosotros y habló con el grupo. Hizo un fantástico trabajo de recuperación y el martes estará con nosotros preparándose para el próximo partido», destacó.

Neymar y fanatismo por Batman

Batman es el superhéroe favorito de Neymar. El brasileño en más de una ocasión se mostró con ropa o distintos objetos relacionados al persona, e incluso anunció su vuelta al Santos con una ‘batiseñal’.

En 2022, Robert Pattinson, quien personificó a Bruce Wayne en la película The Batman de 2022, le mandó un saludo por su cumpleaños y lo invitó a la avant premiere del film, donde el futbolista se subió al Batimóvil.