Insólito: Roma pateó tres veces un penal, los erró todos y perdió por la Europa League
El arquero de Lille atajó tres veces el mismo penal contra Roma después de que le cobraran que se adelantó en los dos primeros. El último lo falló el argentino Matías Soulé.
En una de las secuencias más insólitas de los últimos años, Roma pateó tres veces un penal y el arquero de Lille tapó el remate en todas las ocasiones en una nueva fecha de la Europa League.
El arquero turco, Berke Özer, le atajó dos veces al ucraniano Artem Dovbyk pero el árbitro anuló la acción en ambas oportunidades por adelantamiento mediante el VAR.
El delantero pateó las dos al mismo lugar y con poca fuerza. El arquero le adivinó la intención pero no dejó un pie en la línea y le cobraron que se adelantó.
En la tercera chance, Roma cambió el pateador y se hizo cargo Matías Soulé. El argentino ejecutó al otro palo y Özer la volvió atajar, esta vez de manera lícita.
De esa manera, Lille le ganó 1 a 0 a Roma en Italia en un triunfo muy celebrado. El único gol del partido fue a los 6 minutos y lo convirtió el noruego Hakon Haraldsson.
Gol de Lo Celso en el triunfo de Betis
Betis derrotó 2 a 0 a Ludogorets como visitante en Bulgaria y Giovani Lo Celso abrió la cuenta con una gran definición de zurda.
