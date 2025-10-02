Se filtró la camiseta alternativa que usaría la Selección Argentina en el Mundial 2026

La camiseta que se filtró sería la alternativa de Argentina en el Mundial 2026.

A meses del comienzo del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, la Selección Argentina presentará su nueva indumentaria pronto y se filtró la que sería la camiseta alternativa.

El sitio Opaleak, que suele acceder a este tipo de información, publicó dos imágenes con la supuesta nueva camiseta suplente del equipo nacional.

El modelo tiene color predominante el negro con detalles en violeta y blanco. De esa manera, mantendría uno de los colores de la camiseta alternativa que usó en Qatar 2022 (violeta).

Los dibujos del frente se asemejan al estilo de fileteado porteño, representativo de la cultura de Buenos Aires y de Argentina.

💥 Argentina x adidas 💥



🇦🇷 New 2026 World Cup Away Kit! pic.twitter.com/eeP6b6vf3T — Opaleak (@opaleak) October 1, 2025

Desde AFA o Adidas todavía no confirmaron el nuevo diseño y aún no se sabe cuándo se estrenará. Habitualmente, los modelos mundialistas se empiezan a utilizar en algunos de los amistosos previos a la copa.

Por lo pronto, Argentina volverá a jugar la semana que viene en una nueva fecha FIFA rumbo al Mundial. Disputará dos amisotosos en Estados Unidos. El primero el viernes 10 de octubre contra Venezuela y el segundo el lunes 13/10 frente a Puerto Rico.