La AFA se quedó con los derechos de transmisión para el ascenso: cómo es el nuevo esquema

Los partidos de la Primera Nacional serán transmitidos por LPF Play.

El Comité Ejecutivo de AFA no llegó a un acuerdo con ninguna de las empresas en carpeta y decidió que las transmisiones de los partidos del ascenso vayan por su plataforma de streaming.

De esta manera, los encuentros de la Primera Nacional serán transmitidos por LPF Play, la plataforma de la Liga Profesional que habitualmente pasa los partidos del torneo de reserva y del femenino.

El primer mes, la suscripción al servicio será gratuita por lo que se empezará a cobrar a partir del segundo en un monto que todavía no trascendió.

La AFA rompió su histórico acuerdo con Torneos que a través de TyC Sports televisaba desde hace años la segunda categoría del fútbol argentino. Esto también corre para la Primera B Metropolitana.

Además, informaron cuánto le pagaran a los clubes en concepto de derechos de televisación por mes. Serán 65 millones para la Primera Nacional, 20 para la B Metro, 12 para la Primera C y 12 para el Federal A.