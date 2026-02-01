La Amistad empató 2 a 2 con Boxing en Río Gallegos en la final de ida del Regional Amateur

La Amistad empató 2 a 2 con Boxing en Río Gallegos. (Foto: Gentileza Una Pasión)

En la final de ida patagónica del Regional Amateur, La Amistad empató 2 a 2 con Boxing en Río Gallegos en un buen resultado de cara a la vuelta del próximo domingo en Cipolletti.

El primer tiempo fue entretenido y el desarrollo fue de ida y vuelta. Boxing tuvo más la posesión pero La Amistad lastimó con un juego vertical que mostró en todo el campeonato.

En un arranque movido, Exequiel Lara le tapó un mano a Marcelo Rodríguez y Antonio Santa Cruz probó de lejos para forzar una buena intervención del arquero local, Bruno Rojas.

A los 9′, los cipoleños abrieron el marcador con una gran acción individual de Santiago Gómez. El delantero robó en tres cuartos de cancha, pisó el área y definió cruzado para el 1 a 0.

Boxing tomó la iniciativa y lo empató a los 26′ con un centro desde la derecha de Jeremías Gallardo que cabeceó Marcelo Rodríguez.

En los últimos 15′, el duelo se emparejó y La Amistad tuvo más llegadas claras. Gómez tuvo otro mano a mano pero lo cortaron justo antes que defina. Del otro lado, Lara le tapó un remate lejano a Axel Kostelak.

Kevin Guajardo, el más claro del visitante, asistió a Nicolás Alonso que no pudo cabecear con fuerza y se la sacaron en la línea. El capitán tuvo la suya con un derechazo alto desde el punto penal.

En el comienzo del complemento, el local protestó un penal por una mano extendida de Matías Suárez en una jugada que dejó muchas dudas.

Con el correr de los minutos, Boxing creció en su dominio y La Amistad no pudo generar peligro de contraataque. El visitante falló en la salida desde abajo y a los 25′ el local metió el segundo con un tremendo derechazo desde afuera de Facundo Erramuspe.

Los santacruceños buscaron el tercero y cuando parecía que el 1-2 era lo mejor que podía conseguir La Amistad llegó el empate. Guajardo tiró el córner y Juan Celaya cabeceó por el segundo palo para el 2 a 2.

El empate es un gran resultado para el equipo rionegrino que el domingo que viene jugará la vuelta como local con el objetivo de pasar a la final por el ascenso al Federal A.

Formaciones

Boxing: Bruno Rojas; Iván Mendéz, Julio Lezcano, Pablo Zalazar, Adirán Castillo; Jeremías Gallardo, Ignacio Montes, Axel Kostelak, Ezequiel Quiroz; Marcelo Rodírguez y Facundo Erramuspe. DT: Matías Clavel

La Amistad: Exequiel Lara; Nicolás Figueroa, Matías Suárez, Juan Celaya, Nehuén García; Nicolás Alonso, Lucas Mellado, Antonio Santa Cruz; Kevin Guajardo, Santiago Gómez y Mauro García. DT: Alfredo Tizza