La cipoleña Yuliana Sanabria salió campeona en Newell’s: «Es bueno que gane un equipo del interor»

La cipoleña Yuliana Sanabria se dio un gusto reservado para pocas y se consagró campeona del torneo de primera división femenino en Newell’s.

A una fecha del final, vencieron a Rosario Central en el clásico y aseguraron el título. Fue el segundo del año luego del que lograron en la Copa Federal.

«El proyecto estaba armado en base a esto, la idea era ganar los dos campeonatos y se consiguió. Está bueno que se pueda romper la estructura y que gane un equipo del interior. Los de Capital suelen tener más apoyo», destacó Sanabria en diálogo con «Subite al Podio» de Río Negro Radio.

El partido que les dio el campeonato justo fue ante Central, el clásico rival. «En Rosario se vive de otra manera el clásico, es especial, más que un River-Boca. La rivalidad es muy grande y la ves en todos lados, la gente lo vive demasiado en el día a día», aseguró la cipoleña.

Newell’s armó un gran equipo en el femenino, con jugadoras de selección y un tecnico como Leandro Iglesias que ya tuvo un exitoso paso por UAI Urquiza.

«Él me llamó y me convenció, yo sabía quién era, él armó este tremendo plantel, por eso no dudé en venir. Es un técnico distinto a los demás, cambia todo el tiempo de esquema y de jugadoras. Es muy inteligente y sabe cómo potenciar al equipo. Tiene la decisión y la palabra correcta para cada momento«, elogió Sanabria.

La cipoleña no tiene pensado buscar otro rumbo y seguirá en Rosario. «Tengo contrato por un año, mi plan siempre fue quedarme. Estoy cómoda, tenemos un grupo bastante unido. El club se hace cargo de todo», aseguró.

Yuliana tuvo un paso por el Beylerbeyi de la Superliga de Turquía el año pasado. «Las ganas de jugar afuera siempre están. Ese fue mi primer paso, fue difícil estar sola allá. Fue una gran experiencia, ojalá pueda volver a Europa el día de mañana. Primero quiero nutrirme y ganar más confianza acá», comentó al respecto.

Escuchá a Yuliana Sanabria en Río Negro Radio

