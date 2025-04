La confesión de Fernando Gago sobre su futuro en Boca: «De lo que diga a lo que se cumpla no lo sé»

Luego del triunfo de Boca ante Barracas Central, Fernando Gago habló con los medios y se refirió a su ciclo en el Xeneize. El entrenador opinó de su continuidad en el conjunto azul y oro y reveló detalles de la eliminación en Copa Libertadores ante Alianza Lima.

Pintita dialogó con Espn este martes y fue consultado sobre distintos temas. Entre los principales, habló sobre la durísima eliminación en Copa Libertadores ante Alianza Lima. «Teniamos la ilusión de jugar la Copa. Nos habíamos preparado para eso. Pero tenemos que seguir. Tenemos que tener un equipo con una identidad«, planteó.

Además, aseguró que nunca se vio afuera del cargo en el conjunto de la Ribera, pese a la temprana eliminación en el certamen internacional. «De mi lado, nunca me vi afuera de Boca«, confirmó.

En ese sentido, remarcó la complejidad de su ciclo para revertir el resultado internacional ante el elenco peruano. «Todo inicio de una preparación lleva tiempo, son procesos. Y a partir de eso se generan proyecto. Hubo momentos buenos, momentos que no me gustaron. Tuvimos un golpe muy duro, nos queda esa sensación amarga, pero sabiendo que tenemos que seguir creciendo«, opinó.

Gago puso énfasis en la actualidad del equipo, que se encuentra puntero de la zona A, y en cómo afectan los resultados. «Creo que el fútbol pasa por el resultado también. Considero y creo que es a partir de una idea, de lo que uno pretende como entrenador. Obviamente hay muchas situaciones en las que el entrenador no incide. Creo muchísimo en la forma que tenemos de trabajar», describió el entrenador.

Gago opinó sobre lo qué significa Boca: «Esta es mi casa»

Luego, el DT habló a corazón abierto sobre lo qué significa Boca en su vida: «Esta es mi casa. Me crié acá. Me han pasado cosas muy buenas y muy malas también. Una vez estaba jugando un partido y me fui sin bañarme a despedir a mi viejo. Yo me voy a las 6 de la tarde de acá». Y dejó en claro que «quiero ganar y estar en la foto, que estén los chicos. En la victoria trato de no estar, quiero estar en las malas, me hago cargo«.

Además, adelantó cuál es el objetivo del equipo para esta temporada: «Boca tiene que ganar, ser campeón y lograr el campeonato. Ahora, hay una forma, tratamos de llegar con una idea. Tenemos que trabajar con eso. De lo que diga a lo que se cumpla no lo sé. Yo quiero ser campeón y los chicos están mentalizados. Trabajaremos para eso».