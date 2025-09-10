Dolor de cabeza para Scaloni: qué partido se perderá Otamendi por su expulsión en Ecuador

La expulsión de Nicolás Otamendi contra Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas le generó un dolor de cabeza a Lionel Scaloni de cara al futuro de la Selección Argentina.

Por esa roja en Guayaquil, el defensor no estará disponible para el debut de la Albiceleste en el Mundial 2026 ya que deberá cumplir su sanción en esa competencia.

Las Eliminatorias son parte del proceso mundialista y por eso la suspensión se traslada a ese torneo. Lo mismo corre para Moisés Caicedo en Ecuador.

¡ROJA PARA OTAMENDI, EN SU ÚLTIMO PARTIDO POR ELIMINATORIAS!

Por esta infracción cerca del área, el hoy capitán de la Selección se va expulsado y Argentina se queda con diez jugadores. pic.twitter.com/7JOEvo4x0n — TyC Sports (@TyCSports) September 9, 2025

El artículo 74 del reglamento de FIFA establece que las suspensiones no cumplidas durante una competición se trasladan a la siguiente de la misma categoría, aplicable tanto para selecciones nacionales como clubes.

Esta reglamentación no se aplique para el límite de amarillas como el que alcanzó Lautaro Martínez. «No se trasladarán a la fase final las tarjetas amarillas y las suspensiones pendientes como resultado de amonestaciones en diferentes partidos de la fase preliminar. Se trasladarán a la fase final las suspensiones por partidos pendientes impuestas como resultado de tarjetas rojas en la fase preliminar», indica la regla.

A su vez, Otamendi no puede cumplir la sanción en la Finalíssima con España, que se jugaría en marzo. Es porque la organizan UEFA y Conmebol y no es un torneo de FIFA.

Qué dijo Scaloni sobre Otamendi y la publicación del jugador

«Es una lástima por Ota, sabíamos el riesgo que tenía jugar este partido con la expulsión y no jugar el primer partido del Mundial. Salimos al segundo tiempo con el miedo de tener una expulsión. A partir de ahí, el partido se desvirtuó y no pudimos llegar a situación de gol», analizó Lionel Scaloni.

SCALONI, SOBRE LA ROJA A OTAMENDI: "Una lástima… Sabíamos el riesgo que tenía jugar este partido con el tema de la expulsión y que acarreaba no jugar el primer partido del Mundial". pic.twitter.com/FvbTpcGBWl — TyC Sports (@TyCSports) September 10, 2025

«Fue la primera con esta camiseta, no fue la tarde. Pero me quedo con las Eliminatorias que se hicieron a base de trabajo, entrega y alegría por sobre todas las cosas. Porque para que las cosas salgan bien, uno tiene que venir a disfrutar y saber representar esta camiseta. Orgulloso de este grupo hoy, mañana y siempre. Vamos Argentina. Este fue mi último capítulo de Eliminatorias, gracias por todo el apoyo«, escribió Otamendi en sus redes sociales.