River va por la épica ante Palmeiras, en los cuartos de la Libertadores: formaciones, hora y TV

Palmeiras dio el golpe en Núñez con el 2-1 y obligó a River, que esta noche tendrá que devolver gentilezas en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Desde las 21:30 y en un Allianz Parque que estará a explotar, irán los 90 minutos definitorios de una serie picante, entre dos de los grandes candidatos al título. El vencedor de esta llave irá con el mejor de Liga de Quito-San Pablo, que jugarán mañana, también en tierra paulista y con ventaja para los ecuatorianos (2-0) en el primer duelo.

En la ida, disputada la semana pasada en el Monumental, el Verdao se impuso 2-1 con goles de Gustavo Gómez y Vitor Roque, mientras que Lucas Martínez Quarta le dio vida al Millonario. Fue un tiempo para cada uno, pero el visitante justificó la victoria con una primera mitad de gran jerarquía. Comparando con la ida, Marcelo Gallardo podría cambiar el esquema y dejar atrás la línea de cinco defensores, ya que el DT evaluaría poblar aún más el mediocampo.

El Chino Martínez Quarta le dio vida a River y, de paso, se ganó un lugar entre los 11. (FBaires)

¿River, del 5-3-2 al 4-5-1?

Más allá de la derrota con un equipo alternativo ante Atlético Tucumán, River recibió buenas noticias de cara a la revancha. La principal es sobre la situación de Lautaro Rivero, quien superó una sobrecarga en el gemelo tras la caída en el José Fierro y apunta a ser titular si llega en óptimas condiciones físicas. Compartiría zaga con Lucas Martínez Quarta, quien le ganaría la pulseada a Paulo Díaz.

Además, Marcelo Gallardo podrá contar con el regreso de Giuliano Galoppo, quien cumplió su fecha de suspensión por la roja que vio ante Libertad. El ex-San Pablo se perfila para regresar al once inicial donde compartiría el centro del campo con Juan Carlos Portillo, Enzo Pérez, Kevin Castaño e Ignacio Fernández o Juan Fernando Quintero. Arriba es fija Maximiliano Salas. En caso de que el Muñeco desista de usar ese 4-5-2 y sostenga los dos puntas, podrían crecer las acciones de Facundo Colidio.

El plantel arribó anoche a San Pablo. Maxi Salas podría ser el único punta. (@riverplate)

Giay podría meterse entre los 11

Abel Ferreira ya tiene en mente el equipo para la revancha. Tras darle descanso a sus titulares en el triunfo 4-1 sobre Fortaleza, el entrenador luso le dará forma al once definitivo, que tiene grandes chances de repetir 10 de los 11 nombres.

Khellven, quien llegó desde CSKA Moscú, sufre molestias por un fuerte traumatismo en uno de sus pies en el partido de ida. Si el defensor no llega en condiciones, el principal candidato a reemplazarlo es Agustín Giay, ex-San Lorenzo, quien perdió terreno últimamente pero sería titular ante la posible lesión del brasileño.

Palmeiras-River: probables formaciones, hora y tevé

Palmeiras: Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José Manuel López, Felipe Anderson; Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero o Ignacio Fernández o Facundo Colidio; Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay)

Estadio: Allianz Parque

Hora: 21:30

TV: Fox Sports, Telefe, Disney +





