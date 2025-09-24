Represión en la tribuna, clasificación en la cancha: Lanús está en las semifinales de la Sudamericana

En un cierre para el infarto, con un cabezazo de Germán Cano que dio en palo a los 51 minutos, Lanús logró una histórica clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana, ante Fluminense. Fue 1-1, el Granate hizo valer la victoria (1-0) en la Fortaleza y así se volvió a meter en el top 4 de la competencia continental. El año pasado llegó a la misma instancia y cayó ante Cruzeiro.

En un Maracaná casi a pleno, todo se complicó durante el entretiempo. Una vez más, los hinchas argentinos sufrieron la represión policial brasileña: golpes, gases lacrimógenos, bastones y violencia abundaron en la tribuna y el duelo estuvo demorado durante 36 minutos antes del arranque del complemento.

Flu empató rápido la serie

En el primer tiempo, Lanús se vio ampliamente superado por los locales y no consiguió mantener la mínima ventaja obtenida en La Fortaleza. Luego de tanta insistencia en el área rival, el Flu logró romper el cero. Agustín Canobbio, quien definió con una acrobacia luego de recibir un buen pase de cabeza del argentino Luciano Acosta y puso el 1-0.

En un aranque que fue totalmente favorable a los dirigidos por Renato Gaúcho, Everaldo Stum primero y el colombiano Kevin Serna más tarde tuvieron la gran posibilidad de aumentar el marcador y volcar la serie a su favor.

Represión y reaccion de Lanús

El comienzo del complemento se vio demorado por incidentes en las tribunas entre los hinchas de Lanús y la Policía brasileña. Miembros de la fuerza de seguridad en Rio de Janeiro comenzaron a golpear y reprimir a la parcialidad visitante por presuntos disturbios entre integrantes de la barra del equipo argentino en los baños del recinto.

Una imagen que se repite en Brasil. Los efectivos golpearon a los hinchas argentinos. (AP)

Una vez calmada la situación, el cotejo continuó y el elenco brasileño volvió a arremeter a los de Mauricio Pellegrino. A los 9, Nahuel Losada, contuvo un remate a quemarropa de Matheus Martinelli y evitó el segundo tanto de los locales. Y poco tiempo después, el argentino Juan Pablo Freytes ganó en las alturas y casi anota el segundo.

Sin embargo, Lanús armó una réplica perfecta y silenció al Maracaná. Dylan Aquino combinó con Marcelino Moreno y la joya de 20 años definió con gran categoría para vencer a Fábio e igualar. Desde ese momento, el partido fue una moneda al aire, porque el local siguió con el dominio, pero Lanús tuvo un par de contras para terminar de sentenciar la serie. En la última, Cano falló por medio centímetro, se escuchó el pitazo final y los jugadores fueron a festejar de cara a sus hinchas, en el mismo lugar donde una hora antes fueron reprimidos.

Lanús, que fue campeón de la Sudamericana en 2013 y finalista en la edición de 2020, jugará su segunda semifinal consecutiva. En 2024, llegó a esa instancia y cayó con Cruzeiro (que luego perdió la final con Racing). Alianza Lima, con Pipo Gorosito en el banco, o la Universidad de Chile, que se vio beneficiado por el fallo de la Conmebol luego de los serios incidentes en la cancha de Independiente, será el rival camino a la final.