La formación de River que irá por el milagro en la Libertadores: cambio de esquema y más delanteros

Esta noche, el River de Marcelo Gallardo se juega el partido más importante del año en el Monumental. El Millonario recibirá a Atlético Mineiro luego de haber sufrido una dura caída por 3-0 en Belo Horizonte. Ahora, deberá ganar por tres goles de diferencia para igualar la serie y forzar la definición por penales.

Para el duelo de vuelta por Copa Libertadores, el Muñeco habría preparado un cambio de esquema táctico en el once de River. Luego de que no funcionara la línea de cinco defensores, el Millonario volvería a la clásica defensa de cuatro jugadores.

La gran novedad que tendría en el fondo sería el regreso a la titularidad de Marcos Acuña, quien sufrió una molestia en el duelo de ida y no pudo estar presente. Su lugar lo ocupó Enzo Díaz, pero el nivel del cordobés estuvo debajo de lo pretendido para el partido crucial.

Si bien puertas adentro del elenco de Núñez trascendió que su recuperación demandaría al menos dos semanas, el Huevo trabajó intensamente para llegar al duelo de vuelta. No fue convocado para el encuentro por la Liga Profesional ante Defensa y Justicia, en el que River igualó sin goles, y volvería a estar dentro de la cancha esta noche.

Además, la línea de cinco se desarmará para jugar con una franja de cuatro, que tendrá a Fabricio Bustos en el carril derecho, mientras que la dupla central estará compuesta por Germán Pezzella y Leandro González Pirez.

Mientras que el mediocampo pasaría a tener tres volantes. En el centro, regresaría Matías Kranevitter, quien ni siquiera ingresó en Belo Horizonte y fue titular en Florencio Varela. El experimentado mediocampista reemplazaría a Nicolás Fonseca tras su flojísima actuación en la ida. Aunque todavía no definió quién será su acompañante, ya que Santiago Simón y Maximiliano Meza cuentan con las mismas posibilidades de meterse en el once. Sin embargo, no descartan que los dos integren el equipo.

Más adelante, Nacho Fernández y Manuel Lanzini compiten por el puesto de armador. El ex Gimnasia es una fija para el Muñeco, aunque también ha ido al banco cuando Gallardo consideró que había otro mejor.

En la delantera, River saltaría con tres atacantes. Pablo Solari se podría ganar un lugar en el once para acompañar a Miguel Ángel Borja y Facundo Colidio, la dupla que fue titular en Brasil. El delantero de 24 años fue de los mejores en Brasil, pero el colombiano no está fino en los últimos metros y buscará volver al gol en el compromiso más importante del año.

La probable formación de River ante Atlético Mineiro, por la Copa Libertadores

Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Santiago Simón, Matías Kranevitter, Ignacio Fernández; Pablo Solari, Facundo Colidio y Miguel Borja.