Rebelión en el tenis: las máximas figuras amenazan con boicotear Roland Garros por los premios económicos

Sinner y Alcaraz, finalistas del Roland Garros en 2025, firmaron la demanda con una serie de exigencias a la organización.

El clima en el circuito internacional de tenis se tensó a pocas semanas del inicio de Roland Garros. Un grupo de figuras de primer nivel expresó su malestar con la organización del Grand Slam parisino por la distribución de los premios económicos y dejó abierta la puerta a un posible boicot.

El conflicto se disparó luego de que el torneo anunciara un aumento del 9,5% en el prize money para 2026. Aunque se trata de la mayor suba en tres años, varios jugadores consideran que el incremento no acompaña el crecimiento de los ingresos del certamen, que rondarían los 400 millones de euros.

En ese contexto, unas veinte raquetas destacadas de la ATP y la WTA -entre ellos el número uno del mundo Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz– firmaron un comunicado en el que cuestionan que su participación en las ganancias siga por debajo del 15%. El objetivo del grupo es acercarse a cifras similares a las de otros torneos importantes del circuito, donde el reparto alcanza hasta el 20%.

Entre las voces más firmes aparece la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, quien incluso mencionó la posibilidad de una medida de fuerza. «El espectáculo lo hacemos nosotros», planteó la bielorrusa, al remarcar que los jugadores merecen un porcentaje mayor de los ingresos que generan.

El reclamo no se limita al dinero. Los tenistas también exigen mejoras en cuestiones vinculadas al bienestar, como seguros por lesiones, pensiones, salud mental y licencias por maternidad, además de una mayor participación en la toma de decisiones.

Desde la Federación Francesa de Tenis defendieron su política y remarcaron que el torneo repartirá más de 61 millones de euros en premios, con incrementos mayores para quienes caen en las primeras rondas. Además, destacaron que el evento funciona bajo un modelo sin fines de lucro y reinvierte sus ingresos en el desarrollo del deporte.

Mientras algunas figuras se muestran cautas frente a un posible boicot, otras consideran que la unidad del circuito podría ser clave para presionar cambios. Por ahora, el conflicto sigue abierto y suma incertidumbre a la previa de uno de los torneos más importantes del calendario, que comienza a fines de mayo.