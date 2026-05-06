Favorable reacción del mercado: qué significa la mejora en la calificación de la deuda que recibió Argentina

El mercado financiero valoró este miércoles la mejora en la calificación de la deuda argentina por parte de la agencia Fitch Ratings, lo que se tradujo en fuertes alzas en acciones y bonos, al tiempo que cayó el riesgo país.

Los títulos públicos mostraron subas generalizadas, con picos de 2,5% en GD35, de 2,3% en el AL35 y 2% en AE38. De esta forma, el riesgo país cayó a la zona de 520 puntos.

Por su parte, las acciones del panel MERVAL avanzaron 4,4%, traccionadas por la performance de papeles bancarios y compañías energéticas. Sobresalió Banco Macro con un salto de 10% y Supervielle con avance de 7,7%. El mismo panorama se observó en los ADRs en Nueva York, donde el Macro subió 10,7%, Ternium subió 10,1%, BBVA 8,4% y Supervielle 8,5, entre otras.

Qué significa la mejora en la calificación de la deuda que recibió Argentina

Fitch Ratings es una de las tres calificadoras de riesgo que el mercado tiene como referencia para operar. Las otras dos son Moody’s y Standard & Poor’s. Analistas no descartan que en las próximas semanas éstas dos últimas tomen una decisión similar.

Fitch Ratings elevó de “CCC+” a “B-“ con tendencia estable la nota de la deuda argentina, a partir de los avances generales en la economía.

“Si bien parte de esta mejora ya estaba incorporada en los precios, este upgrade ayuda a diversificar la base de inversores hacia un universo más amplio, lo que debería sostener el proceso de compresión de spreads”, señaló a este medio, Eric Ritondale, economista de Puente.

Añadió que esta decisión “reduce las preocupaciones sobre el refinanciamiento de corto plazo y mejora la previsibilidad del programa económico”.

La noticia fue celebrada por el equipo económico porque es un paso fundamental en el objetivo que persigue desde la asunción de la administración libertaria: recuperar el acceso al mercado de capitales y refinanciar los vencimientos de capital para de esta manera que las reservas que compra el Banco Central las pueda acumular.

“Argentina cruza un umbral clave en los mercados financieros internacionales. Es un cambio de enorme importancia que expande masívamente el universo de inversores elegibles para invertir en deuda soberana y corporativa argentina”, señaló el viceministro de Economía, José Luis Daza.

El funcionario explicó que “miles de fondos institucionales no pueden invertir en instrumentos calificados CCC. Ahora sí podrán invertir en bonos argentinos”.

Daza añadió que “la mejora a B- reduce sustancialmente el costo de capital para bancos internacionales que financian operaciones en Argentina y amplía el universo de bancos que pueden prestarle al país”.

El viceministro afirmó que “muchos bancos europeos, por políticas internas de riesgo, tienen restricciones para otorgar líneas de crédito a países o instituciones con rating inferior a ‘B-‘«.

Las palabras de Daza se vinculan al crédito que el Gobierno está negociando con bancos privados con las garantías del Banco Mundial y del BID.

Por qué cambió la calificación de la deuda argentina

La calificadora subrayó como principales causas de su decisión el fortalecimiento político de Milei tras las elecciones de medio término y el avance en reformas estructurales. También valoró la sanción de la reforma laboral, la modificación a la Ley de Glaciares, y la aprobación del presupuesto 2026 preservando el ancla fiscal.

Asimismo, destacó una mejor perspectiva para la acumulación de reservas.

Por otro lado, remarcó que el país se convirtió en un exportador neto de energía, lo que le otorga un frente externo más sostenible. A este panorama la sumó el regreso a los mercados de varias provincias y las emisiones de empresas.

En su análisis, Fitch también destacó los pendientes del país y en primer lugar alertó que pese a la compra de dólares desde principios de año el nivel de reservas aún es bajo.

Asimismo, planteó los importantes vencimientos de deuda en dólares de 2027 que ascienden a unos U$S 10.000 millones y la persistente vulnerabilidad a shocks de confianza.

Por otro lado, puso sobre la mesa que la recuperación económica sigue siendo heterogénea, con sectores como energía, minería y agro liderando el crecimiento, mientras que los segmentos más intensivos en empleo continúan rezagados.

Dólar, a la baja

En este escenario, el dólar tuvo una ligera baja de $ 5 y la cotización oficial en el Banco Nación quedó en $ 1.360 para la compra y $ 1.410 para la venta. La cotización para ahorristas minoristas en mostradores y hombanking repitió estos valores.

Por su parte, el Banco Central sumó la rueda 81 comprando reservas. Este miércoles fueron U$S 45 millones.