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Moda y Belleza

Se usaban en los dos mil y son tendencia en 2026: las botas con corderito que son furor 

El regreso de las botas con corderito refleja una lógica cada vez más presente en la moda: reinterpretar el pasado desde una mirada actual.

Redacción

Por Redacción

Las botas con corderito de los años 2000 volvieron.

Las botas con corderito de los años 2000 volvieron.

Las botas con corderito, ícono indiscutido de los años 2000, regresaron con fuerza a la escena de la moda, pero con una estética completamente renovada. En 2026, este calzado deja de ser sinónimo de entrecasa para integrarse a looks urbanos donde conviven el volumen, el denim amplio y detalles de sastrería.

Firmas como UGG volvieron a posicionarse en el centro de la tendencia, mientras que medios especializados como British Vogue y Vogue México destacaron su presencia en el street style internacional.

Comodidad visible: la clave del regreso

El retorno de este calzado no responde a una copia literal de los 2000, sino a un cambio de enfoque en la moda actual. La tendencia apunta a mostrar la comodidad sin disimulo: prendas amplias, texturas suaves y siluetas relajadas.

Las botas con corderito encajan perfectamente en esa lógica. Su diseño —con caña blanda, interior mullido y suela gruesa— genera una identidad visual fuerte, reconocible al instante.

La diferencia está en cómo se combinan hoy: ya no con leggings ajustadas, sino con prendas más estructuradas que elevan el look.

Jeans baggy: el equilibrio perfecto

El jean baggy se convirtió en el aliado clave para actualizar estas botas. Su volumen acompaña la forma del calzado y evita que el conjunto quede desbalanceado.

A diferencia de los pantalones ajustados, que refuerzan una estética dosmilera más literal, el denim amplio aporta una silueta más contemporánea y relajada.

El detalle importante está en el largo: lo ideal es que el jean apenas apoye sobre la bota, dejando ver parte del diseño sin ocultarlo por completo.

Camisas y corbatas: el contraste que define la tendencia

Uno de los giros más interesantes de esta tendencia es la incorporación de elementos clásicos de sastrería. Camisas oversized y corbatas finas aparecen como el contrapunto perfecto frente a un calzado asociado al confort.

Este contraste —entre lo relajado y lo estructurado— es lo que redefine el uso de las botas con corderito. Una camisa blanca amplia, combinada con una corbata negra y un jean baggy, puede transformar por completo la lectura del outfit.

También funcionan variantes en celeste, rayas o denim, siempre manteniendo cierto equilibrio visual.

El error que hay que evitar

El principal riesgo al adoptar esta tendencia es caer en un exceso de referencias a los años 2000. Combinar demasiados elementos de esa época —como camperas cortas, jeans tiro bajo o accesorios mini— puede hacer que el look pierda actualidad.

La clave está en elegir una sola pieza protagonista y acompañarla con prendas más neutras o modernas, como tapados largos, camisas estructuradas o denim oscuro.

Una tendencia que mezcla pasado y presente

El regreso de las botas con corderito refleja una lógica cada vez más presente en la moda: reinterpretar el pasado desde una mirada actual.

En 2026, no se trata de revivir los 2000 tal cual fueron, sino de tomar sus elementos más reconocibles y combinarlos con códigos contemporáneos. El resultado es un estilo urbano, cómodo y con identidad propia.


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Las botas con corderito, ícono indiscutido de los años 2000, regresaron con fuerza a la escena de la moda, pero con una estética completamente renovada. En 2026, este calzado deja de ser sinónimo de entrecasa para integrarse a looks urbanos donde conviven el volumen, el denim amplio y detalles de sastrería.

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