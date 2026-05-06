Se usaban en los dos mil y son tendencia en 2026: las botas con corderito que son furor 

Las botas con corderito de los años 2000 volvieron.

Las botas con corderito, ícono indiscutido de los años 2000, regresaron con fuerza a la escena de la moda, pero con una estética completamente renovada. En 2026, este calzado deja de ser sinónimo de entrecasa para integrarse a looks urbanos donde conviven el volumen, el denim amplio y detalles de sastrería.

Firmas como UGG volvieron a posicionarse en el centro de la tendencia, mientras que medios especializados como British Vogue y Vogue México destacaron su presencia en el street style internacional.

Comodidad visible: la clave del regreso

El retorno de este calzado no responde a una copia literal de los 2000, sino a un cambio de enfoque en la moda actual. La tendencia apunta a mostrar la comodidad sin disimulo: prendas amplias, texturas suaves y siluetas relajadas.

Las botas con corderito encajan perfectamente en esa lógica. Su diseño —con caña blanda, interior mullido y suela gruesa— genera una identidad visual fuerte, reconocible al instante.

La diferencia está en cómo se combinan hoy: ya no con leggings ajustadas, sino con prendas más estructuradas que elevan el look.

Jeans baggy: el equilibrio perfecto

El jean baggy se convirtió en el aliado clave para actualizar estas botas. Su volumen acompaña la forma del calzado y evita que el conjunto quede desbalanceado.

A diferencia de los pantalones ajustados, que refuerzan una estética dosmilera más literal, el denim amplio aporta una silueta más contemporánea y relajada.

El detalle importante está en el largo: lo ideal es que el jean apenas apoye sobre la bota, dejando ver parte del diseño sin ocultarlo por completo.

Camisas y corbatas: el contraste que define la tendencia

Uno de los giros más interesantes de esta tendencia es la incorporación de elementos clásicos de sastrería. Camisas oversized y corbatas finas aparecen como el contrapunto perfecto frente a un calzado asociado al confort.

Este contraste —entre lo relajado y lo estructurado— es lo que redefine el uso de las botas con corderito. Una camisa blanca amplia, combinada con una corbata negra y un jean baggy, puede transformar por completo la lectura del outfit.

También funcionan variantes en celeste, rayas o denim, siempre manteniendo cierto equilibrio visual.

El error que hay que evitar

El principal riesgo al adoptar esta tendencia es caer en un exceso de referencias a los años 2000. Combinar demasiados elementos de esa época —como camperas cortas, jeans tiro bajo o accesorios mini— puede hacer que el look pierda actualidad.

La clave está en elegir una sola pieza protagonista y acompañarla con prendas más neutras o modernas, como tapados largos, camisas estructuradas o denim oscuro.

Una tendencia que mezcla pasado y presente

El regreso de las botas con corderito refleja una lógica cada vez más presente en la moda: reinterpretar el pasado desde una mirada actual.

En 2026, no se trata de revivir los 2000 tal cual fueron, sino de tomar sus elementos más reconocibles y combinarlos con códigos contemporáneos. El resultado es un estilo urbano, cómodo y con identidad propia.