La inédita confesión de Marchesín contra River que reflotaron los hinchas de Boca: «Ni lo pensaría»

En las últimas horas, Boca acordó la llegada de Agustín Marchesín para que sea el nuevo dueño del arco. Una vez que se realice la revisión médica y firme su contrato, será presentado en el club del cual es hincha, según confesó hace algunos años.

Así lo recordaron los hinchas del Xeneize que reflotaron una antigua declaración del experimentado arquero. Hace un tiempo, Marchesín fue consultado si atajaría en River, y el guardameta dejó una tajante respuesta que ilusiona a los simpatizantes del conjunto azul y oro.

“En River no atajaría, ni lo pensaría, no me saldría, estaría mal. Como tampoco lo haría en Banfield. Todo el mundo sabe que soy hincha de Boca y Lanús me dio todo”, declaró en su momento el arquero de 36 años.

La relación entre el Xeneize y el arquero campeón de la Copa América 2021 comenzó en la época en la que Carlos Navarro Montoya era el dueño del arco de la Bombonera. Justamente, Marchesín confesó que era su ídolo y llegó a publicar un posteo de él de pequeño con el buzo del Mono.

Navarro Montoya destacó la llegada de Agustín Marchesín a Boca

El exarquero del Xeneize dialogó con Olé este martes y elogió la llegada del arquero de Gremio para vestir el buzo azul y oro.

«Agustín es un arquero que brinda seguridad, que genera tranquilidad. A lo largo de su carrera ha demostrado esa capacidad para generar en sus compañeros y en el equipo la seguridad que después se traslada al resto de las líneas. Maneja bien todas las áreas que debe tener un arquero: la técnica, la física y la cognitiva», destacó el Mono.