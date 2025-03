La inédita confesión del arquero de Deportivo Riestra sobre el Dibu Martínez: «Fue suplente mío»

Emiliano Dibu Martínez superó los 50 partidos con la camiseta de la Selección Argentina y se metió entre los tres arqueros con más presencias en la Albiceleste. Más allá de ser un referente de la Scaloneta, en el pasado tuvo que competir por el puesto con un inesperado contrincante: el arquero de Deportivo Riestra.

Ignacio Arce, guardameta del Malevo, dialogó con TyC Sports y reveló detalles del vínculo que comparte con el arquero del Aston Villa.

El paranaense fue compañero del campeón del mundo en la Sub 17, cuando comenzaban a dar sus primeros pasos en el fútbol. «Fue suplente mío muchos años pero yo lo veía entrenar y se mataba. Iba y mejoraba la pegada», confesó.

Emiliano Martínez junto a Ignacio Arce en la Sub 17 de la Selección Argentina.

En ese sentido, Arce explicó cómo el Dibu le ganó el puesto: «Él se entrenaba en el gimnasio y yo tirado en la cama… De a poquito, se fue ganando el lugar. A lo último en la gira, yo me mando un par de locuras mías, me salieron mal».

Además, el actual arquero de Riestra contó qué le dijo la primera vez que se contactó cuando Martínez estaba en el Arsenal de la Premier League. «Soy yo, yo soy mejor pero me ganaste psicológicamente», comentó, entre risas. Una vez que se reencontraron, Arce aseguró que el marplatense le regaló una camiseta y los guantes.

El intercambio de camisetas entre Ignacio Arce y el Dibu Martínez.

El ping pong del arquero de Riestra sobre el fútbol argentino

Arce también fue protagonista de una divertida respuesta en un ping pong sobre los arqueros del fútbol argentino. Entre risas, aseguró que es mejor que Keylor Navas, Fatura Broun, Tomás Marchiori, Matías Mansilla, Guido Herrera, Hernán Galíndez, Gabriel Arias, Rodrigo Rey, Agustín Marchesín y Franco Armani, nada menos.

«¡No me va a saludar nadie! Yo les pido camisetas a todos, nadie me va a cambiar», soltó. «Ahora que no se me escape la pelota como contra Newell’s», concluyó entre risas.