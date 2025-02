La inesperada respuesta de Julio Vaccari en la previa del clásico ante River: «Me están jodiendo»

Independiente arrancó derecho el Torneo Apertura con tres triunfos al hilo y ahora ya se prepara para lo que será un duro clásico ante River en el Monumental. El entrenador del Rojo, Julio Vaccari, palpitó el cruce y lanzó un llamativo análisis.

Sobre el encuentro que disputará el próximo domingo desde las 19.15 en el Monumental, por la fecha 4 de la zona B, Vaccari planteó que «River es un partido más en el fixture, hay que tomarlo de esa manera».

Pero además, se mostró confiado luego cosechar tres triunfo y lanzó una llamativa respuesta en conferencia de prensa sobre el cruce ante Marcelo Gallardo: «¿Si me genera miedo? Nah, me están jodiendo. Es el partido más lindo para jugar, pero no podemos desviarnos de lo propio”.

En ese sentido, Vaccari analizó al Millonario y destacó que «es un gran equipo. Por posibilidades económicas está por encima de los otros equipos de la liga, pero somos un equipo grande y tenemos que ir a buscar lo que creemos que es justo para la institución«.

Julio Vaccari opinó sobre el arranque de Independiente en el torneo

Por otra parte, el entrenador del Rojo se refirió a sus dirigidos y opinó sobre el tercer triunfo que cosecharon en el Torneo Apertura.

«Me gustó el equipo en líneas generales. Nos faltó precisión en la parte final, pero estoy muy contento porque siempre lo fuimos a buscar. Por momentos fallamos algunas chances y nos equivocamos en el camino y las formas, pero estoy muy contento porque atacamos incluso cuando estábamos ganando”, reflexionó.

Además, dio su punto de vista sobre las chances que tiene el conjunto de Avellaneda en esta temporada. «Desde afuera veíamos que Independiente ganaba un partido, después perdía otro. Se le hacía cuesta arriba sostener una línea de juego y cuando vinimos nos propusimos que sea un equipo serio, que compita contra el que sea vaya al frente, en busca del resultado», sostuvo. Y concluyó: Cada minuto estos chicos tienen que pensar que se juegan la grandeza de esta institución, cada segundo cuenta para seguir agigantando la grandeza de esta institución”.