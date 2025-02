La llamativa propuesta de Piqué para que los empates 0 a 0 no sumen puntos

Gerard Piqué se caracteriza por ser polémico en sus declaraciones y esta vez no fue la excepción al opinar que los empates 0 a 0 en el fútbol no deberían sumar puntos.

«Si el partido acaba 0-0, cero puntos para los dos equipos», propuso el ex futbolista y actual empresario español en su nuevo podcast llamado Bajo Los Palos.

De esa manera, Piqué considera que los equipos saldrían a buscar sí o sí el arco contrario en algún momento de los encuentros. «En el minuto 70 se abriría el partido, la gente atacaría más y habría goles», aseguró.

El ex jugador aclaró que no está en contra de los planteos defensivos pero comentó: «Cada uno juega con sus armas, pero hay que premiar a quiénes buscan el gol».

Piqué puso como ejemplo a su hijo Milan y cómo las nuevas generaciones podrían perder el interés por el fútbol. «Mira los goles, pero al mismo tiempo está en TikTok o YouTube», afirmó. «Hay que encontrar maneras de hacerlo más dinámico y mantener a la gente enganchada», concluyó.

Piqué y otra polémica con el tenis: «¿Por qué sacan dos veces»?

La inserción de Piqué en el mundo del tenis a partir de su empresa Kosmos en la Copa Davis generó muchas críticas y, enfrentado con la ITF, también propuso cambios para este deporte.

«Intentamos cambiar ciertas cosas y no hay manera. La ITF no quiere cambiar nada. ¿Por qué sacas dos veces en el tenis? Son 30 segundos más de una persona picando la pelota. La gente no quiere ver eso», aseguró.

«Tampoco desea ver un juego de cinco minutos con deuce-ventaja-deuce-ventaja. Habría que poner un punto de oro en 40-40″, agregó.

El punto de oro en el 40-40 es algo que se practica en el pádel con la intención de agilizar los partidos. Tanto este cambio como el de los dos saques no están en consideración para la ITF.