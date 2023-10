La ‘operación retorno’ de Macri a Boca: El expresidente sería candidato en las elecciones

Mauricio Macri no descartó una candidatura para las elecciones en Boca.

Mauricio Macri estuvo en el foco de la política Argentina luego de aliarse al partido de Javier Milei, La Libertad Avanza, de cara al balotaje y ahora, el exmandatario se refirió a la posibilidad de presentarse en la lista opositora a la gestión de Román Riquelme para las elecciones de diciembre en Boca.

Desde que Macri dejó su mandato presidencial en 2019, inició la operación «retorno» a Boca, club en el que desembarcó en los 90′ y que, primero lo llevó a la Jefatura del Gobierno Porteño y luego a ser presidente de los argentinos.

Decidido a jugar a fondo en las elecciones del club xeneize que se llevarán a cabo el próximo sábado 2 de diciembre, el empresario no reveló qué lugar ocupará en la campaña pero sí aseguró que se encuentra participando activamente.

Sin embargo, la realidad es que el escenario dependerá de la suerte de Boca en la final de la Copa Libertadores del 4 de noviembre en el estadio Maracaná de Río Janeiro. Según Infobae, Macri sería candidato a vicepresidente en la lista de Andrés Ibarra si el elenco de Almirón cae ante Fluminense.

El rol de Mauricio Macri de cara a las elecciones en Boca

En diálogo con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, Macri comentó que está cumpliendo un rol importante para colaborar con el candidato a mandatario del Xeneize por la oposición pero, al mismo tiempo, dejó en claro que todavía no definió que función concreta ocupará de cara a los comicios en los que buscará desbancar al oficialismo encabezado por Juan Román Riquelme.

Asimismo, el fundador del PRO reveló que las elecciones del club deportivo también fueron motivo de conversación con el candidato a presidente de la Nación Javier Milei: «me dijo: ‘necesito que me recuperes la alegría de ser hincha de Boca, la he perdido desde que Riquelme es presidente’«, afirmó.

Por su parte, desde el entorno del exmandatario aseguraron a Infobae que: “Macri no va a especular, viene jugando a fondo, apoya a Ibarra y le hace campaña. ¿El lugar que va a ocupar? No se sabe, pero va a estar como viene estando”.

Román solo piensa en el objetivo del año: ganar la séptima Copa Libertadores para Boca

Las fórmulas aún no están definidas. Por el lado del oficialismo, habrá que ver si Jorge Amor Ameal buscará la reelección junto a Juan Román Riquelme como vicepresidente o el ídolo competirá con otro compañero de fórmula -y en qué lugar.

Cuándo son las elecciones en Boca

Las elecciones en Boca serán el sábado 2 de diciembre, según la decisión tomada por las autoridades del club de la que se anoticiaron miembros de la oposición al retirar en estas horas el padrón de socios habilitados para votar.

La fecha aún no se dio a conocer oficialmente, pero está dentro de lo previsto por el estatuto, que indica que el acto debe realizarse en la primera quincena de diciembre, y que puede ser tanto un sábado como un domingo.