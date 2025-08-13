Russo mete mano en la defensa de Boca: Nicolás Figal volvería ante Independiente Rivadavia

Miguel Russo no le encuentra la vuelta a Boca y todavía no pudo conocer el triunfo en su tercer ciclo. Aunque un detalle preocupa todavía más al cuerpo técnico: apenas consiguió una valla invicta, fue ante Argentinos Juniors, en el debut del equipo en el Torneo Clausura. Justamente, ese partido fue el último que jugó Nicolás Figal, quien se perfila para volver a la titularidad ante Independiente Rivadavia.

Si bien la crisis en la que el Xeneize atraviesa su peor racha sin triunfos excede a la fase defensiva, está claro que el funcionamiento de la última línea genera preocupaciones en el DT. En ocho partidos utilizó siete líneas de 4: la que usó con Auckland City fue la única que repitió, con Unión.

Hoy, Juan Barinaga es el lateral derecho por encima de Luis Advíncula y Russo dejó en claro que el puesto de primer marcador central será para Figal cuando esté en condiciones. El ex Independiente fue probado esta semana y apunta a volver para el cruce en Mendoza. Cabe recordar que fue titular ante Benfica (lo expulsaron) y contra el Bicho (salió lesionado), las últimas dos veces que estuvo habilitado o apto para jugar con Russo, ahora volvería a estar desde el inicio en lugar de Rodrigo Battaglia.

Justamente fue el ex-Independiente el que fue probado en la práctica de ayer y que apunta a volver al equipo en Mendoza. Titular ante Benfica (fue expulsado) y frente a Argentinos Juniors (salió lesionado), las únicas dos veces que estuvo habilitado o apto para jugar con Russo, ahora volvería a estar desde el inicio en lugar de Rodrigo Battaglia.

Los integrantes de la defensa que prepara Russo en Boca

Además de Barinaga y Figal, el segundo central es un lugar que está en disputa. Pellegrino estuvo a la altura desde que debutó frente a Auckland City (lleva seis partidos seguidos), pero Ayrton Costa era la gran apuesta en esa posición.

La lesión frente a Bayern Munich que lo sacó del Mundial de Clubes tras dos muy buenas presentaciones ya quedó atrás y en la práctica de este martes volvió a moverse con total normalidad.

En el predio de Boca en Ezeiza, Russo probó dos líneas de cuatro. La primera, presuntamente titular, la compusieron: Barinaga, Figal, Pellegrino y Blanco; y la segunda, suplente, la conformaron: Lucas Blondel, Di Lollo, Costa y Frank Fabra.