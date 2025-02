La picante declaración de Carlos Zambrano antes de enfrentar a Boca: «En la cancha no hay amigos»

Boca ya conoce a su rival para la fase 2 de la Copa Libertadores. El Xeneize se medirá ante Alianza Lima y en la previa, el referente del conjunto peruano Carlos Zambrano dejó un picante mensaje contra su exequipo.

El exdefensor del elenco azul y oro se fue del club con una mala experiencia y aprovechó para destacar el cruce que tendrá el próximo miércoles.

“Esto es fútbol, hay que aprovechar las oportunidades. Hoy día se logró un buen resultado. Para todo jugador enfrentarse a su exequipo es lindo, me tomo una mini revancha, pero es más lindo porque voy a volver a ver a algún que otro compañero“, planteó Zambrano.

En ese sentido, el peruano dejó en claro que “es un partido más. En la cancha no hay amigos. Ahora simplemente toca trabajar duro porque tenemos un partido el sábado (ante Alianza Atlético por la Liga de Perú)”.

Néstor Gorosito palpitó el cruce ante Boca por la Copa Libertadores

Otro referente del conjunto peruano que palpitó el cruce ante el equipo de Fernando Gago fue Néstor Gorosito, entrenador de Alianza Lima. El argentino remarcó que “nosotros vamos a querer ganar, no es que vamos a intentar. Después veremos si nos da el cuero o no nos da el cuero«.

Además, describió al equipo y remarcó que «Alianza es un equipo grande de Sudamérica y adentro de la cancha somos once contra once. Tenemos mucha confianza en el plantel que tenemos y después la realidad nos marcará si nos alcanzó o no. Vamos a jugar de igual a igual acá o allá. Nosotros vamos a jugar para ganar”.