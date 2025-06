La polémica opinión de Carlos Palacios sobre la exigencia de Boca: «Soy joven, tengo una vida más allá»

Luego de la eliminación de Boca en el Mundial de Clubes, el plantel regresó al país para afrontar la pretemporada de cara al Torneo Clausura. En su regreso, uno de los jugadores que alzó la voz fue Carlos Palacios, quien lleva seis meses en el Xeneize y ha protagonizado distintas polémicas.

El chileno ex Colo Colo realizó picantes declaraciones para los medios oficiales de su exclub y reflexionó sobre su vida en Boca. Se refirió a las exigencias que tiene en el conjunto azul y oro y defendió su derecho a distenderse fuera de los campos.

“El hincha de Boca es muy apasionado, muy eufórico. Aparte de que han ganado todo, están acostumbrados a ganar, para ellos es normal. Hay que ganar siempre y se acostumbraron a eso, entonces te llega una presión que a veces te puede cambiar todo. Es normal, a veces esperan que juegues todos los partidos bien“, comentó en tono resignado.

Aunque también apunto contra las quejas hacia la prensa: «Todo es Boca La polémica es Boca, la felicidad es Boca, la tristeza es Boca, parece que los demás equipos no cuentan. Boca es de la polémica, de todo, porque es la única polémica que nombran“.

Carlos Palacios y su visión de Boca

“He podido hacer goles, aportar al equipo, jugar mucho. Pensé que me iba a costar más al principio, que se me iba a hacer más difícil porque es el equipo más grande, del que más se habla (…) pero en ese sentido se me ha hecho súper fácil“, planteó.

Además, planteó que «estoy en un punto de mi carrera que es súper bueno. Siento que he hecho las cosas bien, pero obviamente uno puede dar más, ser mejor, pero siento que voy por buen camino y eso me pone feliz».

En ese sentido, Palacios volvió a referirse a su tiempo libre, lo que le ha costado algunos cortocircuitos en redes sociales. «Se habla de que uno no puede salir, pero uno a veces uno quiere disfrutar el momento. Voy por ahí a distraerme un rato. Soy persona, soy joven. Tengo una vida más allá de la presión que uno sabe que tiene”, señaló durante la entrevista.

“Siento que no tiene nada de malo, no te va a hacer más ni menos por salir a algún lado, por compartir con tus amigos, por querer divertirte un rato, no te va a hacer una persona diferente. Ni miro lo que hablan o lo que opinen de mí, cada uno sabe lo que puede hacer“, sentenció.