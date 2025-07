La polémica opinión de un exayudante de Miguel Russo en Boca: «Algo pasó ahí»

Boca atraviesa una delicada crisis institucional y futbolística. Luego de estar once partidos sin ganar y registrar su peor racha histórica, las críticas empiezan a apuntar a Miguel Russo. En este contexto, distintas opiniones salieron a la luz y una de ellas generó gran repercusión en el mundo Xeneize.

Más allá de la dura derrota ante Huracán, la situación que generó una gran controversia entre los hinchas fue la polémica salida de Miguel Merentiel en el entretiempo. En este contexto, uno de los que intentó explicar el hecho fue el histórico ayudante de campo de Miguel Ángel Russo, Hugo Gottardi.

Durante una charla con DSports Radio, el exayudante de Miguel reveló cómo es el accionar del entrenador y fue contundente. “Cuando entra al vestuario, deja pasar cuatro minutos y comienza a hablar. En el medio de la charla comunica si es que hay cambios. Para mí, paso algo en el trayecto del vestuario al campo de juego«, planteó Gottardi.

Sin embargo, no se quedó ahí y señaló que «el cambio no lo hace en el vestuario, algo pasó ahí. Si estaba pensado, Miguel se lo hubiese dicho”. En ese sentido, el colaborador de Russo desde 1989 hasta 2019 lo defendió de algunos cuestionamientos: «Ama el mundo Boca y le encanta estar en Boca. Le está costando y cada vez la bola es más grande. Él se hace cargo de todo, no hay un solo culpable«.

La polémica declaración del exayudante de Russo en Boca

Sin embargo, Gottardi también dejó en claro algunos problemas de salud que afronta el ex Vélez y Rosario Central y no ocultó su preocupación. «Va a dirigir a Boca hasta con un pulmotor, no va a renunciar. Si se va de Boca, es hablado con Riquelme. Y si se va, agarra otro club seguro«, tiró Hugo.

Aunque en el final de la entrevista lanzó un consejo que le daría a Russo y manifestó: «Le diría que se deje de hinchar las pelotas, que disfrute de la vida y de los nietos«.