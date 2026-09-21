Cipolletti comenzó el operativo del viaje a Formosa y lanzó otra colecta para ir en avión

Cipolletti se enfrentará con Sol de América de Formosa por los cuartos de final del Federal A. (Foto: Oscar Livera)

Cipolletti recibió buenas noticias ayer cuando se confirmó su segundo puesto en la zona campeonato del Federal A ya que definirá de local y con ventaja deportiva.

La mala es que el rival es Sol de América de Formosa y tiene menos de una semana para preparar el extenso viaje ya que el partido de visitante será el próximo domingo. Se jugaría a las 19 horas.

La intención de la dirigencia es que el plantel vuelva a viajar en avión para evitar el traslado en colectivo y sus consecuencias. Ya eligió esta vía para ir a Salta contra Juventud Antoniana.

La diferencia es que esta vez se confirmó el rival a una semana del partido y no dos meses antes como le pasó con Antoniana. Ese aspecto hace que los pasajes, al estar cercanos a la fecha, sean mucho más caros.

Pasó de pagar unos $350.000 por cada pasaje a Salta a tener que abonar más de un millón para ir a Formosa. El tiempo apremia y el club necesita juntar el dinero rápido.

En total, estiman que el viaje cuesta unos 45 millones de pesos contando traslado, hospedaje y comida. Para eso, volvieron a abrir una colecta para que los hinchas aporten al alias albinegro.cipo.

Otra medida es la de adelantar la venta de entradas para el partido de vuelta que se jugará el domingo 4 de octubre en La Visera de Cemento. Desde hoy hasta el sábado 26/09, tienen un valor promocional.

La dirigencia trabaja a contrarreloj para cubrir los gastos y pidió nuevamente el acompañamiento de los hinchas en medio de la buena campaña del equipo.