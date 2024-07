La tajante medida que tomó Liverpool sobre la pelea de Darwin Núñez en la Copa América

La semifinal entre Colombia y Uruguay definió al rival que Argentina enfrentará el domingo en la Copa América. Sin embargo, el duelo entre la Celeste y la Cafetera se empañó por los incidentes que ocurrieron tras el pitazo final. Darwin Núñez, fue protagonista de una pelea en las tribunas y tras el hecho, Liverpool comunicó la medida que tomará sobre la situación que tuvo involucrado a su goleador.

Una pelea entre los protagonistas en el centro del campo continuó con otro capítulo escandaloso en las tribunas, donde algunos futbolistas de la Celeste saltaron para pelearse con fanáticos de la Tricolor.

Según se vio en los distintos videos, Darwin Núñez y Ronald Araújo fueros los primeros en saltar a la tribuna para defender a sus familiares. Además, se conoció que hubo otros integrantes del plantel que estuvieron involucrados en los incidentes.

En este contexto, el delantero del Liverpool permaneció en el centro de la polémica, por los violentos incidentes que protagonizó. El goleador fue uno de los primeros en dirigirse hacia la tribuna donde se produjo la batalla. En ese momento, circularon distintos videos que registraron cuando Darwin Núñez intercambiaba golpes con hinchas colombianos.

⚠️🇺🇾🇨🇴 Darwin Núñez PELEANDO con los HINCHAS COLOMBIANOS después de la eliminación de la Copa América.pic.twitter.com/iu10mB1wy7 — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 11, 2024

La decisión de Liverpool sobre la pelea de Darwin Núñez

El incidente no generó ninguna satisfacción en Anfield. Por este motivo, las autoridades del Liverpool manifestaron su interés por conocer la resolución de Conmebol respecto al comportamiento de su futbolista.

“El LFC desea establecer los hechos sobre lo que sucedió después del partido entre Uruguay y Colombia antes de hacer cualquier comentario. Nos comunicaremos con Darwin Núñez cuando la diferencia horaria lo permita. La prioridad es comprobar su bienestar y el de su familia. El LFC también estará en contacto con la federación uruguaya”, describió James Pearce, periodista encargado de la información del club para The Athletic.

El conflicto fue explicado por José María Giménez, capitán de La Celeste, durante una entrevista televisiva: “Nos hicieron una avalancha a todas nuestras familias. Fue un cierto sector de Colombia y no nos dejan hablar en el micrófono, lo puedo decir porque si no te cortan». Y apuntó contra la seguridad de la organización: «Esto es un desastre, tuvimos que ir a la tribuna a sacar a nuestros seres queridos, con un bebito recién nacido. No había un solo policía, cayeron a la media hora”.

El caso de Darwin Núñez se viralizó rápidamente por la violenta reacción del delantero. Según la información que brindó The Athletic, el Liverpool y la federación uruguaya seguirán de cerca las sanciones que aplicará la Conmebol y luego tomarán las medidas disciplinarias contra su figura.