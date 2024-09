Las dudas del VAR y del árbitro en el penal de Colombia contra Argentina: «No veo falta»

El partido entre Argentina y Colombia en Barranquilla por las Eliminatorias al Mundial 2026 estuvo marcado por la polémica del penal que le cobraron al local mediante el VAR que luego anotó James Rodríguez para el 2-1 final.

A los 8 minutos del segundo tiempo, Nicolás Otamendi se tiró a barrer en el área ante Daniel Muñoz que cayó y pidió penal. La jugada siguió y el VAR llamó al árbitro para que revise la jugada.

En primera instancia, el juez principal Piero Maza reconoció: «no veo falta», antes de ver la repetición. En el VAR también hubo dudas en el principio: «El contacto no lo veo», dijo uno de los jueces.

En las siguientes repeticiones, señalaron un toque de Otamendi con su pierna flexionada y no con la derecha con la que realizó el cruce para interceptar el tiro.

«Hay un toque con la pierna recogida. Termina tocando el tobillo. No toca el balón y con el pie recogido lo derriba», expresaron desde el VAR. El árbitro chileno se convenció al ver varias veces la repetición y concluyó: «Voy con penal sin amarilla».

Qué dijo Scaloni sobre el penal y el VAR

“Estoy enojado y no en el sentido de que no nos gusta perder, porque sino después decimos que no sabemos perder. Sí que sabemos perder, nos duele, pero le dije a Muñoz que el único jugador que no protestó en la cancha fue él. A veces te toca para un lado y a veces para nosotros. Es lo que hay. Es triste y lamentable que después del penal lamentablemente no se ha jugado el partido. Eso me molestó, y no tanto el penal, sino que no se haya jugado el partido”, aseguró Lionel Scaloni.

“Siempre lo dije, no ahora. A mí me gustaría que se mejore eso de que la primera imagen que ve el árbitro sea que parece que lo toca. Tiene que ver la imagen entera, pero ven la primera y donde aparentemente ve un toque. Es mejorable y ha pasado siempre. Eso al árbitro lo condiciona, no cobrarlo durante el partido también lo condiciona”, cerró el DT argentino.