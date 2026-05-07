Pampa Energía aumentó sus resultados operativos: reportó ingresos por US$573 millones en 2026 

La rentabilidad operativa de Pampa en el primer ejercicio del año alcanzó los US$325 millones, (48% más interanual) que se puede entender a partir del crecimiento de la producción en Rincón de Aranda, los mejores precios y la eficiencia de los ciclos combinados del negocio de generación y las mayores ventas de gas, que alcanzaron casi 14 millones de m³ por día (+17% interanual).

A un año del inicio de operaciones, Rincón de Aranda ya supera los 24 mil barriles diarios de producción y el próximo objetivo es alcanzar una producción de 28 mil barriles diarios hacia mitad de año.

“Rincón de Aranda representa actualmente la mayor inversión de desarrollo en un único proyecto en la historia de Pampa. Durante 2026, vamos a invertir US$770 millones, acumulando más de US$1.500 millones hasta alcanzar un plateau de producción de 45 mil barriles diarios” afirmó Gustavo Mariani, CEO de Pampa Energía

En marzo la compañía presentó la solicitud de adhesión RIGI para el desarrollo de nuevos pozos y la construcción de infraestructura asociada, con una inversión total estimada en US$4.500 millones.

En el segmento de generación, la compañía alcanzó resultados operativos por US$144 millones (+11% interanual), impulsado por el nuevo esquema regulatorio, que favorece a las centrales más eficientes e integradas con producción propia de gas.

Además, Pampa fue adjudicada con 3,2 millones de m³ diarios en la expansión del Gasoducto Perito Moreno por 35 años, equivalente al 27% del nuevo transporte hacia Buenos Aires previsto para 2027.

En abril, Pampa también solicitó adherir al RIGI para su Proyecto de Urea, iniciativa que la compañía evalúa para integrar y monetizar sus reservas de gas natural. El mismo prevé una planta con capacidad de 2,1 millones de toneladas anuales desde 2030 y una inversión estimada de US$2.400 millones.