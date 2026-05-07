Esta es la planta que recomiendan para bajar el estrés y mejorar la energía del hogar

En tiempos donde el hogar se convirtió en refugio emocional, cada vez más personas buscan pequeños cambios capaces de generar bienestar, equilibrio y una sensación real de calma. Dentro del Feng Shui, una de las herramientas más recomendadas para transformar la energía de los espacios son las plantas.

Y hay una en particular que se destaca por encima del resto: la lavanda.

Según esta filosofía milenaria china, la lavanda no solo ayuda a armonizar ambientes, sino que también favorece el descanso, reduce la tensión y aporta una energía suave y reconfortante.

Por qué la lavanda es tan importante en el Feng Shui

El Feng Shui sostiene que las plantas funcionan como activadoras naturales del chi, la energía vital que circula dentro del hogar.

En el caso de la lavanda, su presencia se asocia especialmente con:

la calma emocional,

el descanso,

la claridad mental,

y la protección energética.

Además, su aroma natural ayuda a disminuir la sensación de estrés y ansiedad, algo especialmente valorado durante épocas de mayor cansancio emocional.

Dónde colocarla para potenciar su energía

La ubicación también es importante. Según el Feng Shui, los mejores lugares para poner lavanda son:

Dormitorio

Ayuda a generar un ambiente más relajante y favorece el descanso profundo.

Living o espacios comunes

Aporta sensación de armonía y suaviza la energía del ambiente.

Cerca de ventanas

Permite que la energía circule mejor y conecta el interior de la casa con la naturaleza.

La tendencia de los hogares que transmiten calma

La lavanda también se volvió protagonista dentro de las tendencias de interiorismo emocional y bienestar 2026.

Hoy, los especialistas en diseño buscan crear espacios:

más cálidos,

menos saturados,

conectados con lo natural,

y emocionalmente relajantes.

Por eso aparecen cada vez más:

plantas aromáticas,

fibras naturales,

iluminación cálida,

y rincones pensados para bajar el ritmo cotidiano.

Más que decoración

Dentro del Feng Shui, las plantas no se entienden solamente como objetos decorativos. Funcionan como elementos vivos capaces de modificar la energía de un lugar.

Y en el caso de la lavanda, el objetivo no es únicamente que la casa se vea más linda, sino que también se sienta distinta.

Porque a veces, algo tan simple como incorporar una planta puede cambiar por completo la sensación de un espacio.