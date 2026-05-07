Una herencia de hace 24 años: el plan de Manuel Adorni para justificar su patrimonia en la causa por enriquecimiento ilicito

La estrategia de Manuel Adorni para frenar la causa por presunto enriquecimiento ilícito ya tiene nombre propio: la herencia de su padre. Ante la Justicia, el funcionario busca instalar que su vertiginoso ascenso económico se sostiene en bienes familiares. Sin embargo, una revisión de los expedientes judiciales revela que el «colchón» heredado es mucho más delgado de lo que el Gobierno intenta proyectar.

El fiscal Gerardo Pollicita pone la lupa en una contradicción matemática: lo que Adorni recibió en 2002 parece insuficiente para cubrir el ritmo de consumo que desplegó en los últimos dos años, especialmente en el sector inmobiliario y en el turismo de élite.

Los números fríos: una herencia compartida

El juicio sucesorio universal del padre de Adorni está lejos de mostrar una fortuna oculta. Según los registros públicos, el patrimonio se limita a dos activos en la ciudad de La Plata:

Un departamento ubicado en la calle 48, recientemente tasado en 95.000 dólares.

Un terreno, del cual Adorni posee solo el 33 por ciento (el resto pertenece a su hermano Francisco y a su madre).

En su declaración de 2024, Adorni aseguró ser dueño del 100% del departamento por una «donación», un dato que choca frontalmente con los papeles de la sucesión que hablan de copropiedad, según lo publicado por Infobae.

Del departamento platense a hospedarse en un hotel de lujo en Bariloche: los gastos de Manuel Adorni en dólar «cash»

El contraste es lo que más inquieta a los investigadores de Comodoro Py. La Justicia intenta descifrar cómo, con una base hereditaria de inmuebles estándar, el Jefe de Gabinete pudo financiar operaciones millonarias «billete sobre billete»:

El pago de 245.000 dólares en efectivo a un contratista para remodelar a nuevo su casa en un country.

a un contratista para remodelar a nuevo su casa en un country. Las exclusivas estadías en el Hotel Llao Llao de Bariloche , un símbolo de lujo inaccesible para un sueldo público promedio, sumado a escapadas a hoteles all inclusive.

, un símbolo de lujo inaccesible para un sueldo público promedio, sumado a escapadas a hoteles all inclusive. Viajes familiares a Aruba, pasajes a Madrid para su esposa y vuelos en primera clase a Nueva York.

El rol de la esposa de Manuel Adorni y la declaración 2025

Con los tiempos judiciales agotándose, en la Casa Rosada barajan una carta extra: los ingresos de Bettina Angeletti, esposa del funcionario. Se especula con que la nueva declaración jurada —que vence el 31 de mayo— intente «blanquear» el nivel de gasto a través de la facturación de Angeletti o supuestas donaciones familiares no declaradas anteriormente.

Por ahora, el fiscal Pollicita aguarda informes sobre billeteras virtuales y consumos de tarjetas. La gran pregunta que recorre los tribunales es simple: ¿Puede una herencia de hace 24 años justificar que hoy se paguen piletas con cascada y vuelos privados «cash» sobre la mesa?

Con información de Infobae.