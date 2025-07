Las ligas y los clubes del interior apoyaron a Pablo Toviggino en su disputa con Patricia Bullrich

Como ya ocurrió en otras ocasiones similares, las ligas y los clubes del interior del país se manifestaron en apoyo al tesorero de la AFA y presidente del Consejo Federal, Pablo Toviggino, luego del fuerte cruce con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

Esta nueva disputa comenzó con una crítica del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que dijo que Toviggino y Claudio Tapia «juegan un rol político» en mención a la vuelta de los hinchas visitantes a las canchas.

El dirigente, mano derecha de Tapia y hombre fuerte en el fútbol del interior, le respondió en X (ex Twitter) y marcó: «solo administramos fútbol». La frase que no pasó desapercibida en su publicación fue: «TE deseo un MUY FELIZ Y TRISTE FINAL … PRONTO !!!».

Bullrich hizo hincapié en ese dicho y expresó: «Al Tesorero de la AFA que se cree con derecho a desearle la muerte al Jefe de Gabinete: retráctese o enfrentará las consecuencias«.

«Si queremos volver a tener público visitante en las canchas, necesitamos una AFA que dé el ejemplo, no dirigentes que se comporten como barras bravas«, continúo.

Finalmente, le exigió que «se retracte públicamente» y en caso de no hacerlo «procederemos a tomar medidas de admisión a los lugares correspondientes».

Lejos de retractarse, Toviggino volvió a salir al cruce y afirmó: «Me permito entonces rechazar en todos sus términos la totalidad de su comunicación, por improcedente, absurda y por momentos, tragicómicamente autoritaria«.

