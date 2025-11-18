Mundial 2026: terminaron las Eliminatorias europeas y se definieron los cabezas de serie

A casi dos semanas del sorteo del Mundial 2026, las Eliminatorias de cada Confederación entregaron todos los boletos directos y los últimos cupos se definirán en repechajes. Solo restan tres de Concacaf que se resuelven esta noche.

Con este panorama, solo quedan 9 países por conocer y 39 ya están definidos. En esta edición se estrenará el formato de 48 equipos que tendrá un cruce más de eliminación directa (16avos de final) y también clasificará a los mejores terceros en la fase de grupos.

El sorteo para el Mundial será el viernes 5 de diciembre en Washington. Argentina será una de las cabezas de serie junto a los tres países anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) y los otros 8 mejores del ranking FIFA que son: Brasil, España, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Como los 6 lugares restantes se definirán a través de los repechajes que serán en marzo, el sorteo tendrá algunos asteriscos que se develarán el año que viene.

Sudamérica, África y Asia fueron los primeros en confirmar sus clasificados. Concacaf cierra esta anoche, con tres pasajes directos y dos para el repechaje.

Entre todos estos continentes, se jugarán dos lugares en un nuevo formato de repechaje. Ese torneo será en marzo y tiene confirmados a Bolivia, Irak, Congo y Nueva Caledonia. Los cruces se determinarán por ranking FIFA.

Europa terminó su fase de grupos de Eliminatorias hoy en una jornada en la que aseguraron su clasificación España, Bélgica, Escocia, Austria y Suiza. Antes ya habían sacado boleto Inglaterra, Croacia, Francia, Alemania, Países Bajos, Portugal y Noruega.

La más emotiva fue la de Escocia que estaba obligada a ganarle a Dinamarca. Fue 4 a 2 con dos goles en el tiempo de descuento. De esta manera, volverán a un Mundial después de 28 años ya que Francia 1998 fue el último. Los daneses deberán jugar el repechaje.

Los 16 equipos que disputarán la repesca europea son: Italia, Eslovaquia, Kosovo, Dinamarca, Ucrania, Turquía, Irlanda, Polonia. Bosnia, Gales, Albania, República Checa, Macedonia del Norte, Rumania, Suecia e Irlanda del Norte.

De esas 16 selecciones, cuatro clasificarán al Mundial. Se armarán cuatro llaves con semifinales y final a partido único en cancha del mejor ubicado en ránking FIFA. Los cruces se sortearán mañana y los partidos se disputarán a fines de marzo.

Todos los clasificados

Asia: Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita.

Conmebol: Argentina, Ecuador, Brasil, Colombia, Paraguay y Uruguay.

Oceanía: Nueva Zelandia

África: Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil, Senegal y Arabia Saudita.

Europa: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Alemania, Países Bajos, España, Bélgica, Escocia, Austria y Suiza.

Anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.