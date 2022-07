Lautaro Acosta bancó a su hermano y criticó a los dirigentes de Lanús

Lautaro Acosta salió a bancar a su hermano Rodrigo, quien estuvo como técnico interino de Lanús después de la salida de Jorge Almirón, y disparó contra los dirigentes del granate. Gentileza.

Luego de volver con gol después de un desgarro, Lautaro Acosta sorprendió a más de uno anoche en Lanús con sus explosivas declaraciones después del empate conseguido por el Granate frente a Vélez, que fue 2 a 2 en La Fortaleza, por la fecha 9 de la Liga Profesional de fútbol.

El Laucha, quien es el ídolo del club, bancó a su hermano Rodrigo, quien asumió en forma interina ante la salida de Jorge Almirón, pero lo hizo con fuertes declaraciones para con la dirigencia, que en las horas previas al partido cerró la llegada de Frank D. Kudelka.

“A mi hermano le tocó agarrar un fierro caliente. Viene capacitándose hace seis años, la situación no era la mejor pero él decidió quedarse, porque está comprometido con el club. La idea era que siguiera, creo que tiene la experiencia para hacerlo. Los dirigentes no sé qué habrán decidido, yo hago una apuesta por mi hermano. Espero que los dirigentes no se equivoquen más y decidan lo que es mejor para Lanús”, soltó el Laucha.

«Hace seis años que mi hermano viene esperando su oportunidad y se agarran de los primeros resultados cuando tuvo nueve días para trabajar y tres partidos en fila, por lo que se hizo difícil entrenar», afirmó el Laucha.

Agregó que «voy a ser el primer defensor, porque es una persona del club y es familiar mío, porque soy el primero que pone el pecho por el club. Se qué es lo mejor y qué no, no voy a hacer nada que lo perjudique, por eso la banca. No pudo pedir los refuerzos, se arregló con lo que trajeron, con lo que había y creo que lo está haciendo bastante bien. El equipo está bien, en levantada”.

“Desde los ocho años que estoy en el club y a mi no me consultan por el técnico que viene. Está bien, ocupo el lugar que me corresponde, no lo tomo como una falta de respeto. Ellos (por los dirigentes) sabrán lo que hacen, espero que no se equivoquen y si tomaron esta decisión sea para mejor del club”, afirmó Lautaro”.

“La elección de Kudelka es ajena a mi, no estoy de acuerdo porque conozco a mi hermano y se cómo trabaja, pero más allá de eso, con el que venga vamos a estar a muerte porque el escudo está por sobre los nombres”, cerró el Laucha.