La UCR presentó un proyecto propio para modificar las PASOy complica al oficialismo

El debate de la reforma electoral todavía no comenzó pero ya se complicó para La Libertad Avanza. El bloque de senadores de la UCR, que es clave a la hora de la votación, presentó un proyecto propio que en lugar de eliminar las Paso, como pretende el oficialismo, las modifica y hace que dejen de ser obligatorias tanto para el ciudadano como para los partidos políticos.

La iniciativa fue oficializada el viernes a última hora con la firma del jefe de la bancada, el correntino Eduardo “Peteco” Vischi, y busca introducir cambios en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias “para ir hacia un sistema electoral más moderno y eficiente, que reduzca costos innecesarios y mejore la calidad institucional del proceso”.

“No buscamos eliminar las PASO, nos parecen una herramienta positiva que fortalece el sistema democrático y fomenta la participación. Pero sí observamos que, para los casos en que no hay competencia interna entre candidatos, podrían evitarse”, explicó Vischi.

Esa es la modificación central: transformar la obligatoriedad de las PASO en un sistema opcional tanto para los electores como para las agrupaciones políticas. El radicalismo señala que, según la evidencia, la mayoría de las veces no hubo competencia interna real dentro de los partidos, lo que genera “procesos electorales sin disputa efectiva que implican altos costos económicos y logísticos para el Estado”.

“La obligatoriedad del voto en instancias donde no existe una oferta competitiva interna desnaturaliza el sentido original de las primarias como herramienta de democratización partidaria”, sostuvo la bancada.

En este sentido, el proyecto permite a las agrupaciones políticas optar por no participar en las primarias cuando no presentan más de una lista interna, habilitando en esos casos el acceso directo a las elecciones generales mediante la acreditación de avales ciudadanos. “Este cambio busca evitar la realización de elecciones innecesarias, al tiempo que preserva un umbral de legitimidad mínima para la oficialización de candidaturas”, indican.

Asimismo, se incorpora un sistema de preinscripción voluntaria de electores para participar en las primarias, junto con la exigencia de alcanzar un umbral mínimo de participación para su realización. El bloque señala que “este mecanismo introduce un criterio de racionalidad operativa, permitiendo ajustar la organización electoral a la demanda real y evitando el despliegue de estructuras sobredimensionadas en contextos de baja participación”.

Otro eje de la reforma es la incorporación de herramientas digitales para la validación de identidad de los electores y la certificación de avales a precandidaturas. El proyecto establece el uso de plataformas oficiales del Estado, como “Mi Argentina”, garantizando estándares de seguridad, trazabilidad y auditoría permanente. Esta innovación no sustituye el sistema de votación en papel, sino que lo complementa, introduciendo mejoras en los procesos administrativos previos al acto electoral.

En materia de competencia electoral, se amplía la posibilidad de participación al permitir que personas independientes puedan ser precandidatas, siempre que cuenten con el respaldo de una agrupación política. “Esta modificación busca ampliar la base de representación política, facilitando la incorporación de nuevos actores al sistema sin alterar la estructura institucional de los partidos”, apuntó la UCR.

En paralelo, se introducen cambios en los requisitos de avales, estableciendo mecanismos digitales y parámetros cuantitativos que buscan garantizar representatividad real sin generar “barreras de acceso excesivas”. El objetivo es “equilibrar la necesidad de evitar candidaturas testimoniales o sin sustento social con la apertura del sistema a nuevas expresiones políticas”.

En relación con la campaña electoral, el proyecto establece restricciones al uso de recursos públicos para publicidad en elecciones primarias concentrando esos recursos en las elecciones generales, con el fin de “ordenar el financiamiento electoral, evitando la duplicación de gastos y priorizando la instancia decisiva del proceso democrático”.

El proyecto también adecúa la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, redefiniendo la distribución de aportes públicos y los criterios de asignación de recursos y espacios publicitarios. El radicalismo afirmó que “estas modificaciones buscan generar un sistema más equitativo y eficiente, alineado con el nuevo esquema de primarias optativas y con una mayor focalización del gasto en las elecciones generales”.

“El Estado tiene la responsabilidad de garantizar procesos electorales transparentes, eficientes y legítimos. Con esta propuesta buscamos un equilibrio entre el derecho a la participación y la necesidad de administrar adecuadamente”, consideró Vischi.

Por último, el senador señaló: “Elegir es nuestro derecho y seguirá siéndolo, pero debemos cuidar los recursos de todos haciendo un uso eficiente de ellos y orientándolos hacia dónde verdaderamente se necesitan”.

El proyecto del radicalismo obliga a La Libertad Avanza, al mando de Patricia Bullrich, a abrir una negociación para alcanzar los votos. La UCR tiene 10 senadores que son clave para cualquier votación, pero con la reforma electoral la cotización del bloque sube aún más porque se necesita mayoría absoluta, es decir 37 votos.

Corresponsalía Buenos Aires.