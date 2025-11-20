Atlético Regina y La Amistad ganaron y siguen líderes en la Liga Confluencia

Este miércoles por la noche dio inicio la 38° fecha de la Liga Confluencia. Como es costumbre hace unas semanas, cinco partidos se adelantaron por los compromisos de varios clubes en el Regional Amateur. A falta de cuatro fechas, la pelea por el título está al rojo vivo.

En la pelea por el título todo sigue igual. En Cinco Saltos, La Amistad (92 puntos) cumplió con la lógica y se trajo una buena victoria por 3-1 frente a Maracacinho (35). Nelson Rodríguez abrió el marcador para el puntero en la primera mitad, Thiago Olivarez lo empató transitoriamente, pero los goles de Joaquín Navarrete y Nicolás Domínguez le dieron los tres puntos al equipo cipoleño para seguir en la lucha.

Atlético Regina (92) también continúa con su buen andar en la doble competencia. Tras asegurarse su El equipo de Diego Napolitano goleó 4-1 en casa a Argentinos del Norte (57), que ya no tiene chances de clasificar en el Regional y pelea por la permanencia en la «A». Tobías Rivas se despachó con un triplete y Ulises Romero marcaron los tantos del Albo. Santiago Corazza marcó para el Carcelero.

Deportivo Roca (72) se trajo un punto en su visita a La Pampa. Fue 1-1 frente a Petroleros (65). El local se puso adelante a través de Jorge Romero y el Naranja llegó a la igualdad en los pies de Rodrigo Soria. El equipo de Martín Medina ya se enfoca en el duelo frente a La Amistad del fin de semana, donde definirá el 1° lugar del grupo del Regional. Por otro lado, los debutantes de liga podrían asegurarse la permanencia en la «A» este fin de semana, si Huergo no gana su partido.

El Naranja y Petrolero empataron en La Pampa. Foto: Prensa Deportivo Roca.

En la Mejor del Valle hubo festival de goles. Unión AP (62) se hizo fuerte y goleó 6-0 a San Isidro (22). Ramiro Montivero (2), Tomás Cides, Jeremías Martínez, Gonzalo Iturra y Ramiro Galeano sellaron un triunfo cómodo del Mago, que buscará el milagro frente a Patagonia en Neuquén. Deberá golear y esperar resultados para avanzar de fase en el Regional.

Además, hubo triunfo a domicilio de Pillmatún (54) sobre Obrero Dique (13) por 2-0. Cristián Arévalo y Lucas Santos se anotaron en el marcador. Una victoria necesaria para el conjunto de la Isla Jordán, que está a cuatro puntos del descenso y ya no tiene chances en el TRFA.