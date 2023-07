Lionel Messi debutó en Inter Miami: el festejo con sus hijos y el sorpresivo llanto de David Beckham

Como no podía ser de otra manera, Lionel Messi debutó esta noche en el Inter de Miami con un verdadero golazo de tiro libre, que le dio la victoria al equipo de Florida por 2 a 1 sobre Cruz Azul de México, en un encuentro disputado por la Copa de la Liga.

Luego de anotar con un disparo que se coló en el ángulo derecho del arco visitante, el crack argentino salió corriendo hacia uno de los córner y se fundió en un abrazo con el resto de sus compañeros, asombrados por la magia intacta e inagotable del 10.

No suficiente con eso, y con la algarabía de todo el estadio, Lionel cruzó buena parte de la cancha para celebrar junto a su esposa Antonela Roccuzzo, sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, y sus padres, Celia y Jorge, en lo que fue una conmovedora postal familiar.

Messi hugging his kids after his insane last minute winner pic.twitter.com/l7eFtdQkuA