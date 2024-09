Lionel Scaloni estalló contra el horario del cruce entre Argentina y Colombia: «No tenía sentido»

La Selección Argentina perdió el invicto ante Colombia en Barranquilla por la octava fecha de las Eliminatorias. La Albiceleste cayó por 2-1 con un polémico penal sancionado por el VAR. Tras el encuentro, Lionel Scaloni no se guardó nada y hasta criticó el horario en el que se jugó.

“Si hablo van a decir que no sabemos perder. Felicito a Colombia», fueron las primeras palabras del entrenador argentino en conferencia de prensa.

Además se refirió al protagonista del polémico penal a favor del seleccionado cafetero: «A Muñoz le dije que el único jugador que no protestó fue él. Me molestó más que no se haya jugado post penal«.

También apuntó contra el árbitro por su decisión tras se llamado por el VAR. «La primera imagen que el árbitro debía ver no era aquella donde ‘parece’ que lo toca, sino que debió haber visto la jugada completa desde el inicio. Eso lo condiciona«, planteó.

Y agregó que «se jugó poco tiempo y se cortaba mucho». Por otra parte, fue consultado por el clima en el que se desarrolló el partido y sorprendió con su respuesta: «Yo no hablé del clima sino del horario. El horario no tenía sentido porque perjudica al espectáculo«.

«A veces toca de nuestro lado y esta vez del otro lado. Hay que agachar la cabeza”, concluyó el DT del combinado nacional.

El polémico penal a favor de Colombia que le dio el triunfo ante Argentina por las Eliminatorias

Tras un desborde de Richard Ríos, el volante descargó para Daniel Muñoz que intentó gambetear a Nicolás Otamendi y el central argentino se tiró a barrer. Luego del cruce, el jugador colombiano saltó acusando un golpe pero la jugada continuó y hasta se llegó a ver a Cristian Romero criticando la supuesta actuación.

Sin embargo, cuando la jugada se detuvo, el VAR llamó al árbitro Piero Maza para que revise la jugada. Luego de varias repeticiones, el juez sancionó penal argumentando que hubo contacto entre el zaguero argentino y el atacante colombiano.

De esta manera, Colombia logró volver a ponerse en ventaja gracias a James Rodríguez y selló el triunfo en Barranquilla para posicionarse como único escolta en la tabla con 16 unidades.