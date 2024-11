Lionel Scaloni, sobre la chance de dirigir en el fútbol argentino: «Mis hijos son hinchas de…»

La Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni se medirá ante Paraguay y Perú, el 14 y 19 de noviembre, por las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026. En la previa, habló sobre su actualidad como DT y las chances de entrenar a un equipo cuando deje el elenco nacional.

En la previa de los compromisos oficiales, el DT de la Albiceleste brindó su palabra en el programa Neura y dejó su posición sobre entrenar en el fútbol local y las sensaciones sobre su ciclo en el seleccionado, entre otras aristas.

En el ciclo conducido por el periodista Alejandro Fantino, a Lionel Scaloni se le consultó sobre diversos tópicos, y entre ellos el conductor le preguntó sobre los vínculos con Boca Juniors y la posibilidad de ser DT del Xeneize.

Al respecto, Scaloni confesó: “A mí me quieren meter en esa. El día que quiera dirigir y no esté en la Selección estoy abierto para cualquier club«.

El periodista, fanático declarado de Boca, insistió en el tema y le preguntó si alguna vez lo había tentado dirigir en la Ribera. Scaloni fue claro en su respuesta: «Si en algún momento me toca dirigir en Argentina, ¿por qué no? No habría problema«, dejando entrever que no tiene un vínculo exclusivo con ningún club en particular.

Lo que sorprendió a muchos fue la revelación personal de Scaloni sobre sus hijos, quienes, según confesó, son hinchas fervientes del Millonario. «Mis hijos son de River», afirmó.