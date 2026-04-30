Ritual de cumpleaños: una guía para cerrar ciclos, soltar y abrir un nuevo año personal

El cumpleaños no es solo una fecha en el calendario. Para muchas corrientes de bienestar, representa un momento de transformación: un “umbral energético” donde se cierra una etapa y comienza otra. Bajo esa mirada, ordenar lo vivido y marcar nuevas intenciones puede ser clave para iniciar un nuevo ciclo con mayor claridad.

En este contexto, la terapeuta holística Gabriela Casanova, columnista de Río Negro Radio, propone un ritual simple y accesible para realizar el día del cumpleaños —o dentro de las 24 horas posteriores— con el objetivo de “honrar lo vivido, soltar y renacer”.

Cómo hacer un ritual de cumpleaños

Materiales necesarios

1 vela (puede ser de cumpleaños o común)

1 hoja y lapicera

1 recipiente (cuenco, plato o vaso)

Música suave (opcional)

Paso 1 – Apertura del momento

Buscar un espacio tranquilo. Encender la vela y decir en voz alta:

“Hoy honro mi vida. Honro todo lo que fui, todo lo que atravesé y todo lo que me trajo hasta acá.”

Luego, respirar profundo tres veces, conectando con el presente.

Paso 2 – Lo que se cierra

En la hoja, escribir sin pensar demasiado:

Cosas que ya no querés cargar

Emociones repetidas que necesitás soltar

Situaciones que sentís que ya cumplieron su ciclo

No es necesario releer. Una vez terminado, doblar el papel.

Paso 3 – El acto de soltar

Colocar el papel dentro del recipiente y quemarlo con cuidado usando la llama de la vela. Mientras se consume, repetir internamente:

“Suelto con amor lo que ya no necesito. Agradezco lo aprendido.”

(En caso de no querer quemarlo, también se puede romper en pequeños pedazos como gesto simbólico.)

Paso 4 – La nueva intención

Con la vela aún encendida, cerrar los ojos y pensar en cómo querés vivir tu nuevo año. Luego decir:

“Abro este nuevo ciclo con amor, claridad y confianza. Estoy listo/a para recibir lo que viene.”

Paso 5 – Cierre

Dejar que la vela se consuma unos minutos más o apagarla con intención (sin soplarla, si se desea mantener el simbolismo).

El sentido del ritual

Más allá de lo espiritual, este tipo de prácticas funcionan como una herramienta emocional: ayudan a tomar conciencia de lo vivido, cerrar etapas y proyectar objetivos. El foco está en la intención, en detenerse un momento y darle significado al propio proceso.

La propuesta apunta a algo simple pero profundo: hacer del cumpleaños no solo una celebración, sino también un momento de conexión personal y renovación.